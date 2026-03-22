Una due giorni intensa, partecipata e ricca di stimoli quella degli Stati Generali del Fare, che ha riunito all’Altafiumara un team eterogeneo di professionisti provenienti da tutta la Calabria. Un incontro nato sotto il segno di uno slogan chiaro e diretto: “Fare Rumore. Non un semplice motto, ma una dichiarazione d’intenti che ha accompagnato ogni momento di confronto.

I tavoli tematici hanno rappresentato il cuore pulsante dell’iniziativa: spazi aperti di dialogo in cui le idee hanno preso forma attraverso un confronto continuo, concreto e orientato al futuro. Competenze diverse si sono intrecciate in un clima collaborativo, dando vita a un laboratorio dinamico capace di superare le barriere settoriali.

Il progetto è ancora alle sue fasi iniziali, ma le premesse sono solide. L’obiettivo è ambizioso: arrivare alla stesura di un manifesto condiviso, un punto di partenza operativo da cui sviluppare azioni concrete. Un passaggio fondamentale per trasformare visioni e proposte in risultati tangibili, colmando la distanza tra parole e fatti.

L’iniziativa si propone anche come strumento di supporto alle istituzioni, con l’intento di costruire una rete attiva e generativa. Fare sistema diventa così la chiave per creare opportunità di crescita, valorizzando il capitale umano e professionale del territorio.

Il messaggio che emerge è forte e inclusivo: l’invito è rivolto a chiunque voglia abbandonare la logica della lamentela e scegliere di mettersi in gioco in prima persona. Cambiare il racconto di una Calabria spesso descritta come rassegnata significa prima di tutto agire, partecipare, contribuire.

Quello degli Stati Generali del Fare è solo l’inizio di un percorso che si preannuncia ricco e articolato. Un cammino che continuerà a dare voce ai protagonisti di questo cambiamento, a chi ha deciso di trasformare le idee in azioni e di costruire, passo dopo passo, una nuova narrazione per la Calabria.