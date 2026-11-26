Prende il via oggi da Polistena il percorso precongressuale di Legacoop Calabria, un itinerario diffuso attraverso tutte le province calabresi nato per confrontarsi alla pari con cooperatrici e cooperatori e raccogliere le istanze dei territori in vista del Congresso regionale, in programma il 25 gennaio presso il Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro.

L’appuntamento catanzarese di fine gennaio segnerà un passaggio cruciale per l'organizzazione: oltre al rinnovo degli organismi politici – Presidenza e Direzione – il Congresso sarà l'occasione per tracciare un bilancio del lavoro svolto negli ultimi anni, deliberare il documento programmatico che guiderà la rappresentanza e definire gli obiettivi del prossimo mandato.

Per arrivare a questo traguardo con una visione realmente condivisa, Legacoop Calabria ha scelto un metodo fondato sulla prossimità e sulla democrazia partecipativa, promuovendo quattro assemblee territoriali ospitate direttamente all'interno di realtà cooperative simbolo dei rispettivi territori. Il calendario parte oggi, 26 novembre, da Polistena (RC) presso la cooperativa Valle del Marro, per poi proseguire il 1° dicembre a Pentone (CZ) presso la cooperativa Le Cinque Icone. Il percorso toccherà quindi la provincia di Cosenza presso la cooperativa Accademia Da Vinci e si concluderà il 15 dicembre a Isola di Capo Rizzuto (KR) presso la cooperativa Terre Ioniche.

«Le tappe precongressuali non rappresentano una semplice preparazione formale, ma un esercizio concreto di ascolto e partecipazione per trasformare l'esperienza quotidiana delle nostre cooperative in una strategia comune per la regione», spiega Lorenzo Sibio, Presidente di Legacoop Calabria. «Le cooperative costituiscono oggi modelli di sviluppo consolidati e presìdi fondamentali nei territori. Con questo percorso vogliamo comprendere da vicino come operano e di quali strumenti hanno bisogno per crescere ulteriormente, traducendo le loro proposte in un documento congressuale forte, capace di dialogare con il mondo della politica e con il Governo regionale affinché vengano attivate misure concrete di sostegno e valorizzazione».

In una fase economica e sociale complessa, il percorso verso il 25 gennaio intende inoltre rilanciare il valore del modello cooperativo come risposta alle sfide strutturali della regione, a partire dal contrasto all’emigrazione giovanile e dalla promozione della restanza.

«Uno dei problemi più gravi della nostra terra è la perdita di energie e intelligenze giovanili», sottolinea Sibio. «La cooperazione mette al centro la persona, la partecipazione democratica, il giusto lavoro e la prossimità: valori che possono attrarre le nuove generazioni e offrire loro un’opportunità reale per fare impresa in Calabria o per farvi ritorno. Dai settori dell’innovazione alle comunità energetiche rinnovabili, fino alle cooperative di comunità, il nostro obiettivo è costruire insieme alle cooperatrici e ai cooperatori calabresi una Legacoop sempre più forte e partecipativa, capace di far crescere il tessuto economico e sociale dell’intera regione».