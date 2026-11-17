Giuseppe Marra commenta il confronto tra il sindaco metropolitano e la delegazione dei lavoratori: «Siamo soddisfatti dell'apertura, ma la vertenza resta complessa. L'obiettivo è arrivare al prossimo anno scolastico con contratti veri».

L'incontro con il sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro ha aperto una prima interlocuzione, ma per gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione (Asacom) la strada verso una soluzione resta ancora lunga. Dopo la manifestazione di lunedì in Piazza Italia e il confronto pomeridiano a Palazzo Alvaro, Giuseppe Marra, responsabile legale di USB Lavoro Privato Reggio Calabria, fa il punto sulla vertenza e sugli impegni assunti dall'amministrazione. «Più che risolta, la situazione si è aperta. Il sindaco ha preso atto delle problematiche, che in parte già conosceva, e ha assunto due impegni importanti», spiega Marra ai nostri taccuini.

Il primo riguarda il piano nazionale, con la proposta di legge per il riconoscimento della figura professionale degli Asacom, attualmente ferma in Commissione alla Camera, secondo quanto riferito dal sindacalista. Cannizzaro si è impegnato a sollecitarne l'iter di approvazione. Il secondo riguarda invece la Città metropolitana, con la disponibilità ad avviare un tavolo tecnico interno per affrontare le criticità legate ai rapporti di lavoro.

«Possiamo essere contenti che ci sia stato questo incontro. È stato fatto un piccolo passo avanti, ma non sono stati indicati tempi o scadenze», sottolinea Marra, evidenziando come l'apertura istituzionale sia stata accolta positivamente anche dalle lavoratrici presenti all'incontro.

Il sindacalista riconosce la complessità di una situazione che si trascina da anni. «Nessuno pensa che il sindaco Cannizzaro abbia la bacchetta magica. Parliamo di lavoratrici che da quindici, diciassette anni vivono questa condizione. È un problema datato e non di facile soluzione».

La speranza è che il percorso avviato possa produrre risultati in vista del prossimo anno scolastico. «Siamo già a novembre ed è difficile pensare che la situazione possa sbloccarsi durante quest'anno. Mi auguro che da qui in avanti si creino le condizioni affinché queste lavoratrici possano iniziare il prossimo anno scolastico con un contratto vero e la tranquillità del proprio rapporto di lavoro».

Marra richiama anche l'incontro avuto in Prefettura durante la giornata di mobilitazione, dal quale, riferisce, è arrivato un impegno a seguire la questione. Resta però aperto il nodo delle tempistiche.Al momento non sono state fissate date per ulteriori incontri né per l'avvio del tavolo tecnico. USB assicura che continuerà a seguire la vertenza e a sollecitare le istituzioni qualora i tempi dovessero allungarsi.

«Speriamo che questi siano mesi di lavoro proficuo e non di rinvii. È vero che questa amministrazione non può essere considerata responsabile di una situazione che viene dal passato, ma oggi è la Città metropolitana a dover affrontare il problema», conclude Marra.

L'incontro di Palazzo Alvaro rappresenta dunque un primo segnale di apertura, accolto favorevolmente dal sindacato, che adesso attende che gli impegni annunciati si traducano in un percorso concreto.