Dopo il successo della terza edizione di Sibari, Vinitaly and the City approda per la prima volta a Reggio Calabria, trasformando il Lungomare Falcomatà e il Museo Archeologico Nazionale nel palcoscenico di una delle kermesse più importanti del comparto, grazie alla rinnovata sinergia fra Regione Calabria e Veronafiere con il supporto organizzativo di Arsac e del comune di Reggio Calabria.

L'8 e il 9 agosto il format fuori salone di Vinitaly porterà nella Città dello Stretto decine di cantine, degustazioni, masterclass, incontri, cooking show, musica e spettacoli in un percorso che racconterà le eccellenze enogastronomiche della Calabria.

L'inaugurazione è in programma sabato 8 agosto e si svilupperà nei due momenti. Alle ore 19.30 il taglio del nastro sarà ospitato al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. A seguire, all'Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, la cerimonia ufficiale di apertura vedrà gli interventi del sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, del direttore generale vicario di Veronafiere Gianni Bruno, dell'assessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo, del presidente dell'ICE Matteo Zoppas e del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. La serata sarà condotta da Nicol Angelozzi e Max Lazzari.

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo della prima giornata, alle ore 20, nell'area talk dell'isola dedicata ai vini della provincia di Catanzaro, è in programma l'incontro “Giovani e innovazione: il lavoro che cambia”, che vedrà la partecipazione della ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone. Un confronto dedicato alle trasformazioni del mondo del lavoro, al rapporto tra giovani, formazione e innovazione e alle nuove opportunità legate ai cambiamenti in corso. Al colloquio interverranno anche Francesco Cannizzaro, sindaco del Comune di Reggio Calabria, Giovanni Calabrese, assessore regionale al Lavoro, Formazione Professionale e Turismo, Gianluca Gallo, assessore regionale all'Agricoltura, e Vincenzo Caridi, capo del Dipartimento per le Politiche del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A condurre l'incontro sarà Peppone Calabrese. La presenza della ministra Calderone arricchisce ulteriormente il programma di Vinitaly and the City, portando al centro della manifestazione, accanto ai temi del vino, dell'agricoltura e della valorizzazione delle produzioni calabresi, anche una riflessione sul futuro del lavoro e sulle prospettive per le nuove generazioni.

Cuore della manifestazione saranno le cinque “isole” dedicate alle province calabresi, dove le aziende vitivinicole saranno organizzate per territorio. Ogni spazio ospiterà un'area talk nella quale produttori, esperti, giornalisti e operatori del settore racconteranno i vini e le peculiarità delle rispettive province attraverso incontri, approfondimenti e degustazioni guidate. Accanto agli appuntamenti dedicati al vino, il programma proporrà numerosi confronti sui temi dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, dell'innovazione, della formazione e della valorizzazione delle produzioni identitarie calabresi. Non mancherà, poi, lo spazio dedicato alle collettive e agli spiriti.

Nella due giorni reggina anche un ricco calendario di cooking show. Per entrambe le giornate si alterneranno nelle diverse isole maestri pasticceri e gelatieri di Conpait, che interpreteranno i principali prodotti identitari della Calabria valorizzati dal progetto Agorà GAL Rural Hub Calabria. A questi si affiancheranno chef, ristoratori e accademie del territorio, tra cui Fortunato Aricò, Demetrio Brancati, Paolo Caridi, Felice Cuzzola, Francesco Donato, Rocco Caridi e l'Accademia Internazionale del Bergamotto di Reggio Calabria, protagonisti di dimostrazioni dedicate ai sapori della tradizione e dell'innovazione culinaria calabrese.

Tra gli appuntamenti in evidenza figurano il talk “La Calabria del cibo”, dedicato al progetto di cooperazione Rural Hub Calabria con la partecipazione dei GAL regionali, e la presentazione del “Piatto della Rinascita” firmato dal maestro orafo Gerardo Sacco, un'opera celebrativa dell'Agorà Rural Hub Calabria che unisce arte, cultura e identità gastronomica del territorio.

Non mancheranno le masterclass, che saranno ospitate al Museo Archeologico Nazionale e saranno dedicate ai grandi vini della Calabria e ad altri territori vitivinicoli italiani, confermando Vinitaly e la Città come un evento capace di coniugare promozione del vino, cultura, turismo ed esperienze di qualità.