L’ANPI sezione Ruggero Condò di Reggio Calabria celebra l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo con un programma articolato su due giornate, che unisce commemorazione partigiana, convivialità popolare, dibattito politico e identità culturale nel territorio reggino.



Sabato 25 aprile – Cataforio e Terreti



La prima giornata si apre nel segno della memoria e della comunità.

A Cataforio (RC) si terrà la commemorazione dei partigiani Toscano, Iero e Sera, alla presenza di artiste e artisti con il proprio strumento musicale per un momento di musica collettiva.



A seguire, alle ore 13:30, la Pastasciutta Antifascista, momento conviviale e simbolico che affonda nella cultura della Resistenza italiana. La partecipazione è libera e gratuita, con prenotazione obbligatoria al numero WhatsApp 347 622 9982.



Nel pomeriggio, alle ore 17:30, ci si sposta in Piazza dei Caduti a Terreti (RC) per la solenne deposizione dei fiori in onore dei partigiani caduti.



Alle ore 18:30, sempre in Piazza dei Caduti, andrà in scena lo spettacolo “C’era una volta, e c’è ancora, Giufà”, scritto e interpretato da Marco Mittica. Attraverso la figura universale di Giufà, lo spettacolo intreccia la memoria storica con le tensioni del presente.

Al termine dello spettacolo è previsto un buffet.



Domenica 26 aprile – Borgata Giardini



Il secondo appuntamento si terrà all’aperto presso Borgata Giardini (Via Pio XI).

La giornata si distingue per la presenza straordinaria di Aldo Chiantella, partigiano ultracentenario, che parteciperà alle celebrazioni insieme ai propri familiari: testimonianza vivente di una stagione di Resistenza che ha reso possibile la nostra democrazia.



Alle ore 18:00 si svolgerà il dibattito pubblico: “L’Italia dopo il Referendum: quali prospettive”

Un dibattito sulla difesa delle libertà e dei valori costituzionali, in continuità con l’incontro del 12 marzo scorso.

Interverranno:

— Gianfranco Cordì – Direttivo ANPI Sezione Condò

— Simone Alecci – USB Reggio Calabria

— Lorenzo Fascì – Coordinamento Per La Democrazia Costituzionale

— Avv. Tonino De Pace – Comitato Per Il No

— Dott. Luciano Gerardis – già Presidente del Tribunale e della Corte d’Appello di Reggio Calabria

— Dott. Roberto Lucisano – già Presidente della Sezione Penale della Corte d’Appello di Reggio Calabria



Alle ore 21:00, Marco Mittica porterà in scena “La Lapa Reggina”: un racconto su identità, costumi e tradizioni reggine, affrontati con ironia e profondità.

Nel corso della giornata saranno presenti banchetti librari a cura della Libreria Amaddeo e di Lotta Comunista.



La cittadinanza è caldamente invitata a partecipare!



Evento organizzato dall’ANPI sezione Ruggero Condò di Reggio Calabria.