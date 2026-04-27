L’8 maggio al Foyer del Teatro Cilea il premio alla Dott.ssa Isabella Mondello, custode dei neonati prematuri della TIN. Una sfilata dedicata ai miti con i preziosi di Gerardo Sacco e premi all'eccellenza della Neonatologia del G.O.M. e all'impegno sociale

In occasione della Festa della Mamma, l’Associazione Culturale Artemide, presieduta da Valeria Pellegrino, promuove un evento dal profondo valore simbolico ed umano. Venerdì 8 maggio, alle ore 20:30, il Foyer del Teatro Francesco Cilea si trasformerà in un palcoscenico di emozioni per il “Gran Galà di Primavera – Premio Artemide Lucina”, un’iniziativa nata per celebrare la forza della maternità e l'eccellenza della cura neonatale nel nostro territorio.

Il cuore della serata sarà dedicato alla Dott.ssa Isabella Mondello, Primario della U.O. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (TIN) del G.O.M. di Reggio Calabria.

A lei verrà conferito il “Premio Artemide Lucina”, omaggiando la dedizione instancabile con cui la Dott.ssa Mondello guida un reparto d’eccellenza, diventato baluardo di speranza per la sopravvivenza dei neonati prematuri.

Il Premio trae la sua forza evocativa dalla figura di Artemide Lucina, divinità tutelare che le antiche madri della Magna Grecia invocavano per assistere il miracolo della nascita. In una Reggio Calabria che affonda le sue radici nel mito, Artemide non era solo la dea dei boschi, ma la 'Portatrice di Luce', colei che guidava le nuove vite nel passaggio verso il mondo.

«Ho ideato questo evento perché credo che la maternità sia un’attitudine che le donne portano nel mondo, nel lavoro e nella società» - dichiara la Presidente Valeria Pellegrino – «Premiare la Dott.ssa Mondello attraverso il mito di Artemide Lucina significa onorare chi incarna quotidianamente questo valore, trasformando la propria professione in un atto d’amore e di protezione che guida i più piccoli fragili verso la luce»

La celebrazione proseguirà con due importanti riconoscimenti:

Il Riconoscimento Speciale Artemide dedicato all’intero Team di Medici e personale sanitario della TIN, per l'altissima professionalità e l'umanità dimostrata quotidianamente in corsia;

Il Riconoscimento Sociale e Civile all’Associazione Eracle, da anni punto di riferimento e sostegno per le famiglie dei piccoli guerrieri prematuri.

Ad impreziosire la serata, in una perfetta armonia tra mito e bellezza, sarà la partecipazione straordinaria dei preziosi del Maestro Gerardo Sacco. Dieci modelle porteranno in passerella le sue creazioni iconiche, in un viaggio estetico tra i miti della Magna Grecia che da sempre celebrano la figura femminile e la forza generatrice. Tra Etica ed Estetica, il glamour e l’eleganza delle passerelle faranno da cornice al Gran Galà, che ha ricevuto il patrocinio dalle massime istituzioni territoriali, Presidenza del Consiglio Regionale, Comune e Grande Ospedale Metropolitano, con ingresso esclusivamente ad inviti, riunendo le autorità e la società civile in un momento di profonda condivisione e orgoglio reggino.