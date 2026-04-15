Un doppio appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro e per chi è alla ricerca di serate di qualità nel cuore culturale della città

Due serate consecutive all’insegna del teatro e della comicità di qualità. L’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli porta sul palco del teatro "Francesco Cilea" due protagonisti molto amati dal pubblico italiano: Edoardo Leo ed Ernesto Maria Ponte.

Il primo appuntamento è in programma il 17 aprile, quando Edoardo Leo presenterà “Ti racconto una storia – letture semiserie e tragicomiche”, uno spettacolo che unisce narrazione, ironia e momenti di riflessione. Sul palco, l’attore romano accompagnerà il pubblico in un percorso fatto di racconti e suggestioni, arricchito dalle improvvisazioni musicali di Jonis Bascir.

Il giorno successivo, 18 aprile, sarà invece la volta di Ernesto Maria Ponte con “Sbandati”, scritto insieme a Salvo Rinaudo. Uno spettacolo brillante e attuale che, tra monologhi e musica dal vivo con la A-Social Band, racconta con leggerezza e ironia le contraddizioni della società contemporanea.

Due eventi diversi ma complementari, che confermano la linea artistica dell’Officina dell’Arte, da anni impegnata a portare in città spettacoli capaci di coinvolgere e far riflettere il pubblico.

A sottolineare lo spirito delle due serate è lo stesso Peppe Piromalli, che non nasconde l’entusiasmo per il doppio appuntamento: «Due spettacoli diversi, ma con una cosa in comune: il pubblico uscirà dal teatro con il sorriso e magari anche, con qualche pensiero in più. Il nostro obiettivo è sempre quello di offrire agli spettatori esperienze autentiche, capaci di lasciare qualcosa. Edoardo Leo ed Ernesto Maria Ponte rappresentano due modi diversi di fare teatro, ma entrambi arrivano dritti alle persone».

E, con il suo consueto tono ironico, conclude: «Diciamo che il 17 si riflette sorridendo, il 18 si ride riflettendo… quindi, il consiglio è semplice: meglio non mancare a nessuno dei due».

Un doppio appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro e per chi è alla ricerca di serate di qualità nel cuore culturale della città.