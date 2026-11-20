In un clima Natalizio nei giorni 1, 2 e 3 dicembre, la città dei bronzi, Reggio Calabria, ospiterà la fase conclusiva del Premio Mia Martini 2026. La macchina organizzativa sta mettendo a punto l’evento per una grande Festa di Musica dove arriveranno tante persone, come di consueto, per seguire le finali del Premio nato per ricordare la grande Mia Martini.

Una commissione di grande qualità assegnerà i premi Mia Martini 2026, ne fanno parte: Franco Fasano, direttore artistico del premio, gli artisti: Bungaro, il tenore internazionale Francesco Malapena, Karima e Roberta Bonanno. Sessanta artisti da tutta Europa, arriveranno in riva allo stretto per contendersi il prestigioso Premio Mia Martini.

Gli autori, sotto la guida del regista Nino Romeo, stanno lavorando alle tre serate televisive che saranno trasmesse in differita da Canale Italia in un frizzante e appassionante format televisivo da non perdere che sarà trasmesso in prima serata a metà dicembre.

Giovani talenti ed artisti affermati saliranno sul prestigioso palcoscenico, allestito nel Salone di Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria, per donarsi con le loro voci nel ricordo della grande Artista figlia illustre della Calabria.

Condurranno l’evento il poliedrico Savino Zaba e la splendida Fatima Trotta, con la partecipazione straordinaria di un super disturbatore: Santo Palumbo di Zelig.

Attraverso il premio, la Calabria e il mondo del canto, ricorderanno e tramanderanno alle nuove generazioni la grande Mia Martini.