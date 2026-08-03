Martedì 4 agosto, nella Villa Comunale, Sara D'Angelo e Pasquale Morgante proporranno un viaggio musicale tra i grandi classici italiani e internazionali, reinterpretati in una raffinata versione per voce e pianoforte

Una serata dedicata alle emozioni, in cui le grandi canzoni della musica italiana e internazionale si vestono di nuove sfumature.

È quanto ha organizzato l’Amministrazione Comunale di Siderno guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni per martedì 4 agosto alle ore 21 nella villa comunale, con l’esibizione del Quintessenza Duo per voce e pianoforte.

Sara D’Angelo e Pasquale Morgante accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale tra i capolavori di Lucio Battisti e dei Queen, reinterpretati in una raffinata veste cameristica per pianoforte e voce.