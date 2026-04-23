Sabato 9 Maggio 2026, le coste ioniche della provincia di Reggio Calabria faranno da cornice a un evento sportivo di grande rilievo: il 1° Trofeo di Surfcasting denominato "Fata Morgana Surfcasting Team". La manifestazione, indetta e organizzata dall’ADPS Fata Morgana Surfcasting Team, si svolgerà in un’unica prova pomeridiana e notturna, richiamando appassionati e atleti da tutto il territorio.

L’evento, patrocinato dalla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) – Sezione Provinciale di Reggio Calabria, non è solo una competizione agonistica ma una vera festa del mare. La partecipazione è infatti aperta a tutti, inclusi i "non tesserati" FIPSAS, per i quali è prevista l'emissione di una tessera provvisoria per favorire l'approccio a questa affascinante disciplina.

La gara si svolgerà sulle spiagge di Bianco (RC) secondo il seguente cronoprogramma:

Ore 14:30: Raduno e operazioni preliminari (sorteggio postazioni) presso il Villaggio Jonio Blu.

Ore 17:00: Ingresso nel campo gara.

Ore 18:00: Inizio ufficiale della competizione.

Ore 22:00: Fine della gara e recupero lenze.

A seguire: Premiazioni presso il Villaggio Jonio Blu.

La competizione seguirà la filosofia del Catch & Release: tutto il pescato sarà misurato e immediatamente rilasciato in mare, a testimonianza dell'impegno della Federazione e della società organizzatrice verso la tutela dell’ecosistema marino e della sostenibilità ambientale.

Il successo di una manifestazione di tale portata è reso possibile anche grazie al prezioso supporto delle realtà locali e dei partner tecnici che hanno creduto nel progetto. Si ringraziano sentitamente:

Main Sponsor & Partner Tecnici: Morena (Costruire a secco), C. Tuna Store, Pesca nello Stretto, Foxfire, 21 Fishing, Easy Silicon.

Partner Locali: Villaggio Jonio Blu (Sede ufficiale e logistica), La Boutique del Gusto, Pizzeria Peperoncino, Ypergas, Bar Tabacchi Nucera, Reggio Camp, Magazzino 20.

La Direzione di Gara sarà affidata a Francesco Logiudice, coadiuvato dal Segretario Pierluigi Cessa e da Paolo Morabito, Giudice di Gara della Sezione Provinciale. L'organizzazione garantisce i massimi standard di sicurezza ed assistenza, con il supporto dell’Ospedale Civile di Locri come presidio medico di riferimento.

I premi vedranno protagonisti non solo i primi tre classificati di settore e assoluti, ma anche riconoscimenti speciali per la Preda più grande e il Maggior numero di prede, oltre alla classifica riservata alle Società.