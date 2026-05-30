La Discover Italy Foundation promuove un evento dedicato alla narrazione della Calabria contemporanea. Ospite speciale Savino Zaba, mentre saranno presentati i finalisti del Premio letterario Caccuri e i progetti che puntano a rafforzare l’immagine della regione a livello nazionale e internazionale
Tutti gli articoli di Cultura
PHOTO
C’è una Calabria che attraverso la cultura continua a raccontare la propria identità, trasformando arte, territorio e tradizioni in una visione capace di guardare al futuro.
Il 3 giugno alle ore 18:00, nella cornice della Riva Sunset Terrace sul Lungomare di Falerna, la Discover Italy Foundation ets presenta “Bellezze della Calabria, identità e turismo culturale”: un incontro dedicato al valore della cultura come strumento di promozione e crescita del territorio.
Nel corso della serata verranno presentati la missione internazionale del Premio Letterario Caccuri a cura del presidente Adolfo Barone, i quattro finalisti del Premio Letterario Caccuri 2026 e il contest di saggistica curato da Olimpio Talarico. Un momento speciale sarà dedicato anche alla presentazione della Torre d’Argento, simbolo del Premio, raccontata dal maestro orafo Michele Affidato.
Ad arricchire l’evento, gli interventi di istituzioni, giornalisti e protagonisti del panorama culturale calabrese, insieme alla partecipazione dello special guest Savino Zaba, voce e volto noto della televisione e della radio italiana, protagonista anche della performance artistica conclusiva.
Un’occasione di incontro e condivisione per raccontare una Calabria autentica, dinamica e sempre più protagonista nel panorama culturale nazionale.