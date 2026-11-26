È ufficiale: sarà Gianna Nannini la protagonista della notte di San Silvestro a Reggio Calabria. A sciogliere gli ultimi dubbi è stato il sindaco Francesco Cannizzaro attraverso un messaggio video diffuso sui social, in cui ha legato l’annuncio a uno dei brani più noti dell’artista, Bello e impossibile, augurando alla città un 2027 «bello, ma soprattutto possibile».

Il concerto si terrà il 31 dicembre in piazza Indipendenza e rientra nel cartellone delle iniziative promosse per le festività dall’amministrazione comunale.

Per il pubblico reggino e per chi arriverà dai dintorni l’appuntamento unisce il conto alla rovescia verso il nuovo anno a un repertorio che attraversa decenni di musica italiana, tra classici come Bello e impossibile, Fotoromanza, America e Sei nell’anima e le uscite più recenti. L’esibizione in piazza Indipendenza dà così forma al progetto di fine anno della città, tra l’attesa per il passaggio al 2027 e il programma degli spettacoli invernali in riva allo Stretto.