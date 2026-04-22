Il format che unisce street food, musica e intrattenimento si sposta sul lungomare, al Tuluum (Via Marina Bassa), per una giornata pensata da mezzogiorno fino a sera tra mare, convivialità e ritmo.

L’evento segue il concept “da mezzogiorno al tramonto”, sviluppato in tre momenti: pranzo con live music, pomeriggio tra drink e DJ set e, infine, la sera con un cambio di energia più orientato al party. Sul palco la Piccadilli Band per la parte live, seguiti dal live show di Filippo Lopresti e dal DJ set serale firmato Mama House.

L’offerta food sarà organizzata in stand per un’esperienza dinamica: special burger, pizza, panino con pesce spada, cuoppo di pesce fritto, patatine e pangelato, accompagnati da vino, birra e cocktail. È prevista la prenotazione dei tavoli, senza servizio al tavolo, per favorire libertà di movimento tra le diverse aree. «L’idea è creare un flusso naturale durante tutta la giornata», spiega Filippo Lopresti.

«Nel mio live show porto sonorità vintage, perfette per accompagnare il passaggio dal pranzo al momento in cui si inizia a ballare». CHICNIC rappresenta anche la prima apertura stagionale del Tuluum, segnando l’inizio della stagione sul lungomare reggino. «Volevamo riportare le persone al mare con un format diverso», racconta Carmelo Crucitti, proprietario del Tuluum.

«Non solo una serata, ma un’esperienza completa, da vivere con calma, tra cibo, musica e socialità». L’evento si rivolge a un pubblico trasversale: famiglie e gruppi di amici nelle ore diurne, con un progressivo cambio di atmosfera verso un target più giovane nel tardo pomeriggio e sera.

Info e prenotazioni tavoli: 380 3734003.