Il concerto, giunto alla sua quarta edizione, rappresenta ormai un punto di riferimento per la città, capace di unire musica, fede e impegno sociale

Reggio Calabria si prepara a vivere una serata di straordinaria intensità artistica e umana: “Christus Vincit IV – Un Concerto per la Vita”, in programma il prossimo 20 aprile alle ore 21:00 presso il Teatro Francesco Cilea, è ormai vicinissimo al sold out.

A lanciare l’appello è il direttore artistico Antonino Ripepi, che invita la cittadinanza a non perdere questa occasione unica:

«Ancora una volta la risposta del pubblico è stata straordinaria. Siamo davvero a pochi passi dal tutto esaurito: restano pochissimi biglietti disponibili. Invitiamo tutti ad affrettarsi per non perdere una serata che sarà non solo spettacolo, ma soprattutto un grande gesto di solidarietà».

Il concerto, giunto alla sua quarta edizione, rappresenta ormai un punto di riferimento per la città, capace di unire musica, fede e impegno sociale. Anche quest’anno, infatti, il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione “Il Volo delle Farfalle – Evoluzione Autismo”, con l’obiettivo concreto di realizzare un laboratorio dedicato ai bambini nello spettro autistico, uno spazio di crescita, inclusione e speranza per tante famiglie del territorio.

Sul palco del Cilea si esibiranno oltre 100 coristi, accompagnati dall’Orchestra San Giorgio diretta dal Maestro Bruno Tirotta, insieme a ospiti di rilievo nazionale e internazionale come Sherrita Duran ed Emma Baggetta.

Il programma offrirà un percorso artistico ed emozionale unico, con un oratorio dedicato alla figura di Carlo Acutis, arricchito dalla presenza dei Piccoli Fratelli e Sorelle dell’Immacolata, che porteranno le reliquie del giovane beato per un intenso momento di preghiera e raccoglimento.

Nel corso della serata sarà inoltre conferito il Premio Reghion, a cura dell’Associazione Culturale San Giorgio, presieduta da Don Nuccio Cannizzaro, al Presidente nazionale dell’INPS, Dott. Gabriele Fava, quale riconoscimento per il suo impegno e il valore del servizio svolto.

A guidare la serata sarà Don Francesco Cristofaro, voce sensibile e profondamente legata ai temi della fede e della speranza.

“Non è solo musica, è speranza che prende voce” – è questo il messaggio che accompagna l’evento, capace di trasformare ogni nota in un gesto concreto d’amore.

I biglietti sono disponibili presso i seguenti punti vendita:

Pasticceria La Mimosa (Sant’Anna)

B’Art (Corso Garibaldi)

Tabaccheria De Carlo (Corso Garibaldi)

Bcenters (Via Sbarre Centrali)

L’invito è chiaro: gli ultimi posti stanno terminando. Partecipare significa non solo assistere a uno spettacolo di alto livello, ma contribuire alla realizzazione di un progetto che può fare la differenza nella vita di tanti bambini.

Un piccolo gesto per un grande sorriso