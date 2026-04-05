Martedì 7 aprile 2026 alle ore 19,00 presso la locale Sala Le Cisterne avrà luogo un concerto che vede protagonisti la cantante Sabrina Gasparini, il violinista e Gentjan Llukaci il pianista Alessandro Di Marco. L’evento è organizzato da AMA Calabria con la collaborazione dell’Associazione MusicaInsieme e si realizza con il sostegno del MiC DG Spettacolo e dell’Assessorato Regionale alla Cultura.

Da oltre 30 anni Sabrina Gasparini è apprezzata interprete di musica d’autore nazionale ed internazionale nella quale ha dimostrato la sua anima interpretativa in cui si distingue. Vanta collaborazioni con grandi musicisti e una significativa attività discografica. Svolge ampia attività di organizzazione, coordinamento e gestione di rassegne ed eventi musicali nel Nord Italia. Ha Ideato e diretto il Concorso Internazionale di Fisarmonica BRUNO SERRI. Dal 2016 Giudice di selezione “pop voice”, per Festival&Contest, progetto inter cultura Italia Russia, missione in Russia (Tula) Dicembre 2016/17/18/19, missione in Kazakistan 2017 e ancora Russia a Veliky e Saratov 2019 e Festival delle Arti di Barcellona a Ottobre 2019. Co-organizzatrice a Modena di Serate Russe in Italia, edizione 2018/2019 in collaborazione con Fondazione Pavarotti e con la partecipazione nell’edizione 2019 del prestigioso Coro dell’Armata Rossa.

Nato a Tirana in Albania Gentjan Llukaci si è diplomato in violino presso l’Accademia di Belle Arti di Tirana con il massimo dei voti nel 1991. Dopo aver svolto un’intensa attività concertistica patria si trasferisce in Italia paese nel quale oggi vive. Da allora ha intrapreso un’importante carriera in Europa, Americhe e Asia affiancando in prestigiosi eventi grandi cantanti come Dimitra Theodossiou e Fabio Armiliato.

Dopo aver conseguito diversi titoli accademici, Alessandro Di Marco ha iniziato una brillante attività concertistica come solista e pianista accompagnatore che lo hanno portato ad esibirsi in prestigiosi contesti internazionali. Sul piano solistico si segnalano il conseguimento del 2° premio al Concorso Internazionale “Festival & Contest” in Russia (Tula) tenutosi dal 27 Novembre al 2 Dicembre 2018 e il 1° premio Special Awards in qualità di pianista solista a Veliky Novgorod (Russia) in occasione del concorso.

Nel corso del concerto i tre validissimi interpreti eseguiranno un programma dal titolo Hollywood & Cinecittà Le musiche da film in America e in Italia.