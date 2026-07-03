Sabato 4 luglio appuntamento in via Crisafi con la selezione musicale di Davide Giorla. Il nuovo spazio reggino dedicato all’ascolto apre le sue porte con una serata che unisce musica, design e convivialità

Dopo aver attirato l’attenzione per il suo concept ispirato ai listening bar delle grandi capitali internazionali, SONU si prepara ad accogliere il suo primo evento ufficiale. Sabato 4 luglio, negli spazi di via Crisafi, andrà in scena una speciale listening session curata da Davide Giorla, appuntamento che segna l’avvio del percorso culturale e musicale del nuovo locale.

L’evento rappresenta molto più di una semplice serata musicale. Nel mondo dei listening bar, infatti, l’ascolto è il protagonista assoluto: la musica non è un sottofondo, ma diventa un’esperienza condivisa, costruita attraverso selezioni ricercate e un impianto sonoro pensato per valorizzare ogni dettaglio.

In un ambiente caratterizzato da cemento a vista, acciaio, ferro e richiami all’estetica brutalista contemporanea, SONU propone un modello già consolidato in città come Tokyo, Berlino, Londra e Copenaghen, ma ancora inedito per Reggio Calabria. Uno spazio dove architettura, cucina e cultura musicale dialogano tra loro in maniera naturale.

La listening session del 4 luglio sarà l'occasione per immergersi nell'identità sonora del locale, tra contaminazioni elettroniche, house, soul, jazz e ricerca musicale, elementi che costituiscono il cuore del progetto.

Accanto alla proposta musicale, sarà possibile scoprire anche l’offerta gastronomica di SONU, costruita attorno a hamburger premium, smash burger e prodotti selezionati provenienti da realtà d’eccellenza, con particolare attenzione alle produzioni del territorio.

L'appuntamento è fissato per venerdì 4 luglio negli spazi del Conchio Verde, tra via Crisafi e Piazza Orange, nel cuore della città. Una serata che punta a portare a Reggio una nuova idea di socialità, dove il tempo rallenta e l’ascolto torna al centro dell’esperienza.

Per una città sempre più attenta alle contaminazioni culturali e ai nuovi linguaggi dell'intrattenimento, l'arrivo di un listening bar rappresenta una novità destinata a incuriosire appassionati di musica, design e buona cucina. Un piccolo assaggio di atmosfera metropolitana che sceglie di parlare con accento reggino.