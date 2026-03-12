Il fine settimana tra Reggio Calabria e l’area metropolitana si muove tra cultura, spettacolo e nightlife, con appuntamenti capaci di intercettare pubblici diversi: concerti, eventi gastronomici, spettacoli per famiglie e serate musicali che attraversano generi e atmosfere.



Se qualcuno continua a dire che a Reggio Calabria «non c’è nenti», il calendario di questi giorni sembra raccontare l’esatto contrario. Dal cuore del centro storico fino ai locali della movida e ai teatri della città metropolitana, il weekend offre un mosaico di eventi che uniscono musica dal vivo, cultura e intrattenimento.



La settimana si apre già giovedì 12 marzo con due appuntamenti musicali. Al Malavenda Café torna la rassegna “Il Giovedì”, che ospita sul palco i Colorindaco, storica band catanese capace di attraversare country, blues e rock con uno stile che mescola classici internazionali e cantautorato italiano. La serata, in programma alle 21.30, promette un viaggio musicale tra Elvis Presley, Lucio Battisti e Lucio Dalla.

Sempre giovedì sera, all’Undead in via Aschenez, spazio invece alla scena alternativa con “Second Skin”, format che unisce musica e performance artistiche e che prende ispirazione anche dallo shibari, antica arte giapponese delle legature reinterpretata in chiave performativa e contemporanea.

Il weekend entra nel vivo da venerdì 13 a domenica 15 marzo con la Festa del Cioccolato Artigianale, che torna ad animare Corso Garibaldi per l’ottava edizione. Un percorso tra stand di maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia, degustazioni, laboratori e attività dedicate anche ai più piccoli. Tra gli ospiti anche il maestro Angelo Musolino, presidente Conpait Reggio Calabria.



Sempre venerdì la grande musica classica sarà protagonista al Teatro “Francesco Cilea” con la XXI Stagione Concertistica dell’Orchestra del Teatro. Nel foyer andrà in scena “Invito all’Opera”, concerto che attraversa alcune delle pagine più celebri del repertorio operistico firmate Verdi, Puccini e Mascagni, con la partecipazione del soprano Marina Zyatkova, del flautista Alessandro Carere e del violinista Pasquale Faucitano sotto la direzione del maestro Christian Deliso.



Sabato 14 marzo si apre con un omaggio alla grande musica da film. All’Accademia Flautistica di Gallico andrà in scena “The Legend of 1900 – Ennio Morricone Tribute”, concerto dedicato al grande compositore italiano con Pasquale Faucitano al violino, Pierluigi Marotta al violoncello e Giuseppe Gullotta al pianoforte.



Sempre sabato sera la stagione teatrale della Locride ospita all’Auditorium Palazzo della Cultura di Locri “Il coro di Babele”, spettacolo scritto e diretto da Claudio Zappalà che racconta le storie di cinque giovani migranti italiani in una grande città europea, intrecciando ironia, nostalgia e riflessioni sulla contemporaneità.



Tra sabato e domenica, alla Sala Teatro Primo di Villa San Giovanni, va in scena anche “Edipus” di Giovanni Testori, diretto e interpretato da Silvio Barbiero, una rilettura intensa e contemporanea del mito classico.

Sempre sabato notte, per gli amanti della dance anni Novanta, al Pilone by Rare arriva Nathalie Aarts, storica voce dei Soundlovers, pronta a far rivivere le hit eurodance che hanno fatto ballare tutta Europa.



Domenica 15 marzo il programma prosegue con diversi appuntamenti. Al Cine Teatro Odeon spazio alle famiglie con “La Sirenetta”, spettacolo ispirato alla celebre fiaba di Hans Christian Andersen inserito nella rassegna “Emozioni in scena”.

La sera, al Big Easy Music Club, arriva il jazz internazionale con Lauren Henderson, cantante statunitense accompagnata dall’Elio Coppola Trio. Due set, alle 19.30 e alle 21.30, per una serata che promette atmosfere eleganti e sonorità raffinate.



Sempre domenica dalle 18.00 negli spazi di Funky Drop – Urban Taproom torna Re-Dress Market 2.0, appuntamento dedicato alla cultura vintage, all’artigianato creativo e al riuso, tra vinili, abbigliamento second hand e musica.



A chiudere la giornata sarà anche l’evento “Sciaru Patrizio”, in programma da Sciauru dalle 18.00 alle 23.00, tra birra verde, cocktail, finger food e DJ set firmato Groove Music in collaborazione con Socio Crew.



Tra concerti, teatro, eventi gastronomici e nightlife, il weekend reggino dimostra ancora una volta che, nonostante il nome della rubrica, qualcosa da fare in città si trova sempre.