Dal 14 al 19 aprile gusti speciali e percorsi di degustazione tra Cesare, McKenzye, Sottozero, Trebottoni e Ke Gelato

Dopo il successo delle precedenti edizioni, ConGelato annuncia l’arrivo della Gelato Week 2026, in programma dal 14 al 19 aprile 2026.

L’evento continua il suo percorso di crescita a livello nazionale, coinvolgendo 11 città italiane e oltre 100 gelaterie, per una manifestazione diffusa che celebra il gelato in tutta Italia.

Ad accompagnare la crescita della manifestazione è Deliveroo, Main Sponsor dell’edizione 2026, che conferma il proprio impegno al fianco del commercio locale e nella valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Andrea Zocchi, Managing Director di Deliveroo Italy, commenta: «Il gelato artigianale è uno dei prodotti più amati dagli italiani ed è anche uno dei simboli del food delivery. Per questo siamo felici di sostenere la Gelato Week e celebrare il lavoro, la creatività dei gelatieri italiani. Oggi sulla nostra piattaforma sono presenti gelaterie di grande qualità in oltre 250 città: per queste realtà rappresentiamo un’opportunità per crescere, raggiungendo un numero maggiore di clienti, aumentando la propria visibilità e il fatturato».

Un evento sempre più grande: Gelato Week 2026

La Gelato Week 2026 punta a superare i risultati delle edizioni precedenti, ampliandosi ulteriormente e coinvolgendo un numero sempre maggiore di gelaterie:

30 a Milano, 18 a Roma, 10 a Bologna, 10 a Torino, 6 a Padova, 5 a Verona, 5 a Genova, 5 a Reggio Calabria, 5 a Lecce, 4 a Napoli e 4 a Firenze.

Ogni città sarà organizzata in percorsi che comprendono diverse gelaterie distribuite sul territorio urbano.

In ciascuna gelateria sarà disponibile un gusto limited edition, realizzato appositamente per l’evento e ispirato al territorio o alla regione di appartenenza.

Biglietti e modalità di degustazione

Per ciascun percorso saranno disponibili due tipologie di biglietto, che differiscono per formato di degustazione:

● Biglietto Coppetta – 10€ o 8€ in base alla città

Coppetta (2 gusti) nelle gelaterie del percorso.

● Biglietto Cono – 14€ o 12€ in base alla città

Cono o coppetta (3 gusti) nelle gelaterie del percorso.

Le gelaterie partecipanti, divise per città

● Milano (30): Il Felice Gelato Milano, Pavé, Gelato Giusto, SBAM, Iconico, Marabù, Il Diavolo Veste Pistacchio, Mango Esotico, Geko, Accademia 64, Rigoletto, Frozen, LAB, Gnomo, VERO, Luca, Dolci Melodie, Momenti, Laboratorio, Alberto Marchetti, Freddo, Gemelli del gusto, LAV, Toldo, Borsieri, Dassie, Anthologia del Gelato, Zero, Gelato e Champagne, Wally.

● Roma (18): Torcé, Gunther, Borghese, Fiordiluna, Fonte della salute, Rosamundi, Zelato, Mannys, Cremeria Aurelia, Come il latte, Al Settimo Gelo, Cremilla, Criollo. Il Bistrot Del Gelato, Gelasio, Stefano Ferrara, La Gourmandise, Giuffrè, Il Pellicano.

● Bologna (10): Cremeria d’Azeglio, Matteo De Simoni - Attitudine Gelato, Cremeria da Paolo, Cremeria Islanda, La Sorbetteria Castiglione, Cremeria Marconi, VERO, Maritozzi e Gelato, Gelateria Delle Moline, Giann.i

● Torino (10): Papalele, Gelateria Santo, ViaTrento, Alberto Marchertti, Più di un

gelato, ARIA, Miretti, MODO, D’antan, La Tosca.

● Padova (6): Ciokkolatte, Bepi, Antiche tentazioni, Friso, Gnam gnam, Gianni.

● Verona (5): Gogò, Il Mustacchio, Gelateria Nanà, Jurri, Gelateria Pellicciai.

● Genova (5): Profumo, Buonafede, Viganotti, Massimiliano Chiumeo, Gelatina.

● Reggio Calabria (5): Cesare, Gelateria Mckenzye, Cremeria Sottozero, Trebottoni, Ke Gelato.

● Lecce (5): Baldo, Agricola, Defriscu, Gelatario, Gelateria Fior di Gelato.

● Napoli (4): Sottozero, Desio, Corno Gelato, Polo Nord.

● Firenze (4): Edoardo il gelato biologico, Passera, Barroccino, Badiani.

La Gelato Week 2026 è resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione dei partner e sponsor coinvolti:

● Deliveroo - Main Sponsor;

● Wami - Sponsor

● Dott - Mobility Partner;

● Clappit - Ticketing Partner;

● CiboToday - Media Partner;

● Flixbus - Mobility Partner

● Tiqets - Partner;

● Wegoo - Partner;

● Discovera - Partner;

● APPE - Partner Tecnico per la città di Padova;

● Visitup - Supporto per la comunicazione a Bologna.

Il loro coinvolgimento contribuisce a rendere questa esperienza indimenticabile per tutti gli amanti del gelato in Italia.

Gelato Week Experiences & Fuori Gelato

Tra le iniziative speciali dell’edizione 2026 tornano le Gelato Week Experiences,

organizzate in collaborazione con Eataly.

Si tratta di momenti di approfondimento dedicati alla cultura del gelato, con lezioni e incontri guidati da alcuni dei migliori gelatieri d’Italia.

La Gelato Week si aprirà ufficialmente con il Fuori Gelato, in programma lunedì 13 aprile 2026 presso la Carpigiani Gelato University.

L’evento, rivolto principalmente a gelatieri e addetti ai lavori, vedrà la sfida tra i gelatieri protagonisti della Gelato Week 2025, un importante momento di incontro per il settore.

Il Fuori Gelato è possibile anche grazie alla preziosa collaborazione dei partner, sponsor e patrocini di:

● Carpigiani Gelato University - Main Partner;

● Deliveroo - Main Sponsor;

● Associazione Italiana Gelatieri - Patrocinio;

● Clappit - Ticketing Partner;

● Valrhona - Sponsor;

● JoyGelato - Sponsor;

● Irca Distribuzione - Sponsor;

● Parmalat Professional - Sponsor;

● Ostificio Prealpino - Sponsor;

● Wami - Sponsor;

● Agrimontana - Sponsor;

● Alcas - Sponsor;

● Città del Gelato - Sponsor;

● Orion - Sponsor;

● Ipsa - Sponsor;

● Injob - Partner

● Disaronno Ingredients - Partner Tecnico;

● Mystand - Partner Tecnico;

● PuntoIT - Partner Tecnico;

● CiboToday - Media Partner.

Il loro coinvolgimento contribuisce a rendere questa esperienza indimenticabile.

Modalità di partecipazione

Come nelle edizioni precedenti, il pubblico potrà partecipare alla Gelato Week acquistando il proprio biglietto sul sito ufficiale.

Tutti i dettagli relativi a biglietti, gelaterie, percorsi ed eventi sono disponibili su:

https://www.gelatoweek.it/