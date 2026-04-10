Sarà accompagnata sul palco dalla sua band composta da Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Davide Aru (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra)

Dopo la pubblicazione del suo nuovo singolo “Musica Classica” uscito a gennaio, e del brano “A due passi dal mare”, sigla della fiction di Rai 1 “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, uscito ad aprile, Giusy Ferreri tornerà in tour questa estate in tutta Italia con “Live 2026” in cui porterà dal vivo tutti i più grandi successi della sua carriera. Il tour sarà anticipato da una tappa in Calabria, il prossimo 8 maggio a Cinquefrondi (Rc), in piazza Della Repubblica, nell’ambito dei festeggiamenti per il Santo patrono, San Michele Arcangelo. L’ingresso è gratuito.

Giusy Ferreri sarà accompagnata sul palco dalla sua band composta da Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Davide Aru (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra).

Giusy Ferreri dal suo clamoroso esordio del 2008 ad oggi, con oltre 1 milione di ascoltatori mensili su Spotify e secondo i dati ufficiali pubblicati dalla FIMI a fine 2025, è la decima artista più certificata di sempre in Italia dal 2009 a oggi, con un disco di diamante, sedici dischi di platino e quattro dischi d’oro. Una vita segnata da grandi successi – da “Non ti scordar mai di me” a “Novembre”, “Il Mare Immenso”, “Ti Porto A Cena Con Me”, “Volevo Te” - e importanti collaborazioni con alcuni dei nomi più rilevanti del panorama italiano quali Tiziano Ferro, Nicola Piovani, Marco Masini, Michele Canova, Sergio Cammariere, Takagi & Ketra, Corrado Rustici, Federico Zampaglione, Bungaro, Linda Perry e molti altri. A febbraio 2022 è uscito “Cortometraggi”, l’ultimo album di inediti contenente “Miele”, brano con cui l’artista è stata in gara al 72° Festival di Sanremo, e i singoli “Gli Oasis di una volta”, “Causa effetto” “Cuore sparso” e “Federico Fellini”. A novembre 2023 pubblica “Il meglio di te”, il brano originale scritto ed interpretato dalla stessa Giusy per la colonna sonora del film “Il meglio di te” di Fabrizio Maria Cortese. Nel 2024 Giusy Ferreri dà vita ad un progetto parallelo e alternativo formando la band Bloom che a giugno pubblica l’album “Hangover” dal quale sono stati estratti 4 singoli (È la verità", "Rose in velluto dark", "La vita danza" e "Mai più"). A gennaio del 2026 pubblica a sorpresa il nuovo singolo Musica Classica scritto da Vincenzo Colella e Davide Mogavero e da Michele CanovA Iorfida, che oltre a firmarlo, ne ha curato la produzione. A febbraio 2026 partecipa al Festival di Sanremo in qualità di ospite di Francesco Renga nella serata dei duetti con “Ragazzo solo, ragazza sola” versione italiana del brano di David Bowie “Space Oddity” con testo riscritto da Mogol e pubblicata nel 1970. Il 10 aprile 2026 esce “A due passi dal mare” brano da lei interpretato e scritto da Matteo Buzzanca con Eugenio Darie, sigla della serie TV “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” in onda su Rai 1 dal 12 aprile.