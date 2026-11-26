Horizon di Morello Alfio porta la Calabria ad Artigiano in Fiera: a Rho protagonista il panino con il pesce spada del mare di Bagnara Calabra La Calabria si prepara a conquistare Milano con i suoi sapori, le sue tradizioni e le eccellenze del proprio territorio. Dal 5 al 13 dicembre, in occasione di Artigiano in Fiera, presso Fiera Milano Rho, sarà Horizon, l’attività di Morello Alfio, a rappresentare Bagnara Calabra all’interno del Padiglione Calabria, portando con orgoglio una delle specialità gastronomiche più rappresentative della nostra terra. Una partecipazione importante, che vedrà Horizon farsi portavoce della cultura gastronomica calabrese, dell’autenticità dei suoi prodotti e di una tradizione culinaria profondamente legata al territorio. Il protagonista assoluto di questa esperienza sarà il panino con il pesce spada, realizzato con pesce proveniente direttamente dal mare di Bagnara Calabra, località della Costa Viola da sempre legata alla pesca e alla tradizione del pesce spada. Una scelta che non rappresenta soltanto una proposta gastronomica, ma un vero e proprio omaggio a Bagnara Calabra, al suo mare, ai suoi pescatori e a una cultura marinara che si tramanda da generazioni. Attraverso questa specialità, Horizon porterà a Milano un pezzo autentico della Calabria, raccontando ai visitatori il legame tra qualità delle materie prime, tradizione e passione per la buona cucina. Per Morello Alfio e per tutto il team di Horizon sarà motivo di grande orgoglio partecipare a una manifestazione di rilevanza internazionale, incontrando visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero e facendo conoscere una delle eccellenze gastronomiche del territorio calabrese. DOVE TROVARE HORIZON Artigiano in Fiera – Fiera Milano Rho * Padiglione 6 – Padiglione Calabria * Stand C160 * Dal 5 al 13 dicembre Un viaggio tra mare, sapori, tradizione e orgoglio calabrese, con Bagnara protagonista.