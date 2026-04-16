Con stupore e gratitudine, vi comunichiamo che la nostra Parrocchia "Maria Santissima del Carmelo di Archi Carmine" è stata contattata direttamente dalla redazione di Rai Radio 1. A seguito di un'analisi condotta dalla redazione sulle realtà parrocchiali impegnate con dedizione in contesti delicati, hanno scelto di dare spazio al racconto del nostro cammino comunitario.



Domenica 19 Aprile, all'interno della rubrica di informazione religiosa "La finestra su San Pietro", andrà in onda un’intervista a Don Danilo Latella, nostro parroco curata dalla giornalista Rai Giovanna Serpico.



L’intervento dedicato alla nostra realtà avrà una durata di circa 10 minuti all’interno della trasmissione, un tempo prezioso per raccontare a livello nazionale la bellezza di una comunità che, pur tra le sfide, cammina unita nella fede.



Come ascoltare la rubrica: (dalle 10:40 alle 12:15):

• In Radio: frequenze FM 88.2 - 95.3 - 103.9

• In TV: Digitale Terrestre canale 701

• Web: in streaming su RaiPlay Sound



Sintonizziamoci per condividere, ancora una volta, la gioia di essere comunità.