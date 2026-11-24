Alimentazione e Sport: al MArRC un incontro su alimentazione e cultura dello sport declina il tema della scienza a tavola e in movimento, che riguarda tutte le persone d’ogni fascia d’età.

L’appuntamento è per il 28 novembre alle ore 17.00 per esplorare il legame tra nutrizione, benessere e pratica sportiva intesa non solo nell’accezione tecnica-professionale, ma anche e soprattutto per coloro che, praticando uno sport e non solo, scelgono di dare credito ad un valore per certi aspetti anche sociale.

L’approfondimento è proposto a cura dell’ASD Atletica Brothers in collaborazione con ASHIAFATIMA – Associazione di Volontariato Internazionale ODV ETS con il supporto dell’Ente di promozione CSI.

Lo sport non è soltanto competizione, performance o agonismo. È soprattutto cultura, aggregazione, educazione al benessere e conoscenza del proprio corpo. È questa la visione al centro dell’incontro scientifico-divulgativo che si terrà presso la Sala Conferenze del MArRC.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di proporre alla cittadinanza, agli appassionati e agli sportivi di ogni età uno spazio di confronto rigoroso ma accessibile.

Esperti del settore – dott.ssa Francesca Moscato (biologa) – dott. Giuseppe Chindemi (biologo nutrizionista) – dott. Mariano Ventra (medico sportivo e responsabile medico FIDAL Calabria) che metteranno a disposizione le proprie competenze e guideranno il pubblico alla scoperta di come una corretta alimentazione rappresenti il primo vero strumento di prevenzione alleato dello sport.

La scelta di ospitare l’evento all’interno del MArRC non è casuale. Sempre ospitale e disponibile ad accogliere eventi di divulgazione che mettono a disposizione della cittadinanza spunti di conoscenza e riflessioni. Così come l’arte e la storia custodiscono l’identità di una comunità, anche la cultura dello sport nelle sue declinazioni più diverse merita di essere raccontata e valorizzata in un contesto istituzionale come espressione fondamentale dell’essere umano. Promuovere la consapevolezza alimentare significa infatti diffondere una cultura del rispetto verso se stessi, superando i falsi miti delle diete «fai-da-te» e riscoprendo il valore scientifico del cibo come alleato quotidiano della salute.

Dichiarano gli organizzatori: «Portare la scienza dell’alimentazione e dello sport dentro un luogo dedicato alla cultura significa volere veicolare il messaggio che fare sport e nutrirsi con consapevolezza sono atti culturali a tutti gli effetti, capaci di migliorare la qualità della vita dell’intera collettività».

Durante l’incontro verranno affrontati temi pratici e attuali: dal fabbisogno energetico nello sportivo amatoriale al ruolo dell’idratazione, fino all’impatto delle scelte alimentari sul recupero fisico e mentale. Al termine degli interventi è previsto un momento di dialogo aperto con il pubblico per rispondere a dubbi e curiosità.