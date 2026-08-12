Non solo Gambarie, non solo montagna ma anche mare. Quest'anno, infatti, il Tra2Mari Festival raddoppia con una edizione speciale Calabria sul lungomare di Catona. La grande cultura e lo spettacolo restano protagonisti con una rassegna promossa e organizzata da Publidema Eventi Musicali.

Dal 22 al 26 agosto, la location fronte mare, ospiterà un ricco programma di concerti, spettacoli teatrali ed eventi culturali ad ingresso libero, pensato per coinvolgere cittadini e turisti di ogni età.

Il Programma degli Spettacoli

Sabato 22 Agosto (ore 21:30): Si parte all'insegna del divertimento con il Gennaro Calabrese Show, una serata tra comicità, musica ed esilaranti imitazioni.

Domenica 23 Agosto (ore 21:30): Spazio alla prosa con lo spettacolo teatrale "L'Ardito Rosso".

Lunedì 24 Agosto (ore 21:30): In scena "Aramen & Stannum - O del di saggio degli dei", una performance tra ironia e cultura visiva.

Martedì 25 Agosto (doppio appuntamento):

Ore 21:00: Spettacolo musicale/teatrale "Non sopporto le cose storte" basato sulla storia di Natale De Grazia.

Ore 22:30: Concerto di Fabio Macagnino accompagnato dall'Orchestra del Conservatorio "F. Cilea" di Reggio Calabria.

Mercoledì 26 Agosto (ore 21:30): Gran finale in musica con Incanto Quartet in concerto, per una chiusura elegante ed emozionante.

In aggiunta alla programmazione serale, il festival propone un'importante occasione di formazione e partecipazione attiva: nei giorni 22, 25 e 26 agosto, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, si terranno i Laboratori Teatrali Gratuiti curati e condotti dalla compagnia Teatro Primo. I laboratori sono aperti a tutti i bambini che desiderano avvicinarsi alle arti sceniche in un contesto aperto e stimolante.

Il festival vanta il prestigioso patrocinio e contributo istituzionale della Città di Reggio Calabria e del Ministero della Cultura (MiC).

L'evento è realizzato grazie al supporto di importanti realtà del territorio nazionale e partner commerciali: GEA Cura del Verde, MOMODESIGN, Global Team e Sigem Edizioni Editori.

Orario spettacoli: A partire dalle ore 21:00 / 21:30

Orario laboratori gratuiti: 22, 25 e 26 agosto dalle 18:00 alle 20:00