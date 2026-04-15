Alla Presenza del Sindaco metropolitano, Carmelo Versace, e del Consigliere referente alla cultura della Città Metropolitana, Michele Conia, si terrà Venerdì 17 Aprile alle ore 12.00 presso la Sala della Biblioteca Gilda Trisolini di Palazzo Alvaro, la conferenza stampa di presentazione dell’evento che vedrà L'Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello protagonista a Vienna nel prossimo mese di luglio; evento eccezionale ed unico nel panorama musicale internazionale.

Il gruppo musicale reggino si esibirà, tra l’altro, nella sala che dal lontano 1939, ospita il celeberrimo Concerto di Capodanno trasmesso in mondovisione.

La kermesse internazionale si svolgerà dal 9 al 12 luglio nell'ambito della XII edizione del The World Orchestra Festival, e i giovani musicisti, avranno la possibilità di esibirsi, oltre che nella Sala d'Oro del Musikverein, anche in altre sedi prestigiose della città austriaca, riconosciuta da tutti, come la capitale mondiale della musica.

L'invito è arrivato da una delle fondazioni più prestigiose al mondo che collabora strettamente con i Wiener Philarmoniker, la fantastica orchestra di Vienna, e avere la possibilità di esibirsi in questo contesto rappresenta sicuramente il sogno di tutti i musicisti.

Nell’edizione 2026 di questo prestigioso festival, l’orchestra si esibirà insieme ad altre orchestre che arrivano da Giappone, Canada, Francia, Corea del Sud, Spagna, Stati Uniti, Cina, Polonia, Kosovo, Cile e Belgio.

La formazione musicale reggina sarà formata da 72 giovani musicisti, 55 di loro sono di Laureana di Borrello, mentre gli altri provengono da altre cittadine della provincia reggina e oltre alle esibizioni, i nostri ragazzi, avranno anche la possibilità di studiare, di frequentare masterclass e workshop tenuti da musicisti di chiara fama internazionale.

In questi giorni, inoltre, siamo stati contattati dall’Istituto Italiano di Cultura in Austria per un possibile Concerto e visita all’interno dell’Ambasciata Italiana in Austria.

Riteniamo che tutto questo rappresenti un giusto plauso al lavoro che alcune associazioni della nostra provincia hanno portato avanti in questi anni, e Laureana di Borrello è una di quelle realtà che oggi rispecchia tutto il bello che c'è in questo movimento musicale e culturale calabrese.

Alla Conferenza Stampa di venerdì, saranno presenti, oltre che alcuni dirigenti e giovani musicisti dell’associazione musicale, anche il Direttore dell’Orchestra, Maurizio Managò.

Questo il calendario degli appuntamenti dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello al THE WORLD ORCHESTRA FESTIVAL

Giovedì 9 Luglio - dalle ore 15:00 alle ore 21:00

- Cerimonia d’Apertura e Concerto di Inaugurazione al Wiener Konzertaus (Sala Concerti del Municipio di Vienna).

- Cerimonia di Benvenuto per i rappresentanti delle orchestre presso la Casa di Beethoven, dove il grande musicista tedesco compose la celebre Sinfonia n°9 (Inno alla Gioia).

Venerdì 10 Luglio - dalle ore 9:00 alle ore 15:00

- Laboratori e masterclass individuali presso l’Università di Musica e delle Arti Performative di Vienna.

- Ore 19:00 - Concerto Speciale presso la Casa di Johann Strauss Sabato 11 Luglio - dalle ore 9:00 alle ore 12:00

- Masterclass con un Direttore d’Orchestra austriaco di chiara fama internazionale.

- Ore 15:00 - Concorso presso il Wiener Sangerknaben, (Auditorium del Coro di Voci Bianche di Vienna, una delle più antiche istituzioni musicali al mondo, istituto nel 1498).

Domenica 12 Luglio - dalle ore 15:00

- Concerto di Gala e Cerimonia di Chiusura nella Sala d'Oro del Musikverein (sala dove si svolge, dal 1939, il tradizionale Concerto di Capodanno, trasmesso in Mondovisione).

Mercoledì 8 Luglio - ore 19:00

- Inoltre, in questi ultimi giorni, la nostra Associazione ha accettato l’invito congiunto del CIDIM (Comitato Italiano Musica) e dell’Istituto Italiano di Cultura della Slovacchia, per un altro evento di grande prestigio: un Concerto della nostra orchestra presso la Piazza Principale nel Centro Storico di Bratislava, capitale della Slovacchia, nell’ambito della Stagione Concertistica Estiva della Città di Bratislava.