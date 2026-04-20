Il musical dei record torna a Reggio Calabria. Notre Dame de Paris, il colossal con le musiche di Riccardo Cocciante liberamente ispirato al romanzo di Victor Hugo, sarà al PalaCalafiore di Pentimele dal 7 al 9 maggio. Una tappa unica in Calabria che si preannuncia storica: sono oltre diecimila i biglietti venduti in tutta la regione.

A presentare lo spettacolo, alla Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, è stato Graziano Galatone, protagonista nel ruolo di Febo, insieme al promoter Ruggero Pegna, al sindaco f.f. Domenico Battaglia e al consigliere comunale Giovanni Latella. «Non si può non venire a vedere questo spettacolo perché è sempre molto entusiasmante», afferma Galatone.

«Non è cambiato assolutamente niente. Lo spettacolo, come descrive Riccardo Cocciante, non deve essere modificato perché è funzionale così, le musiche sono strepitose».

L'interesse della Calabria è grande. «I numeri lo dimostrano», conferma Ruggero Pegna. «Non si può perdere questa ulteriore opportunità, perché con quasi tutto il cast originale, con Elhaida Dani nei panni di Esmeralda, in questa ciclopica versione con molta probabilità non tornerà per diversi anni».

Nel mondo Notre Dame de Paris è stato portato in scena in 24 paesi, con oltre 5.650 spettacoli e 18 milioni di spettatori, toccando 49 città in Italia in oltre vent'anni. I temi dello spettacolo restano universali e più che attuali: l'emarginazione, la paura del diverso e il peso dei giudizi.

Sul palco del PalaCalafiore, oltre a Graziano Galatone e Elhaida Dani, tra gli attori ci saranno anche Giò Di Tonno nel ruolo di Quasimodo e Vittorio Matteucci in quello di Frollo, oltre a un corpo di ballerini e acrobati. La scenografia sarà dominata da un'imponente parete che simulerà i diversi luoghi delle scene, dai campanili alle prigioni.

Gli spettacoli andranno in scena il 7, 8 e 9 maggio alle ore 21:00, con matinée l'8 e il 9 alle ore 10:00 anche per gli istituti scolastici. I biglietti sono disponibili online su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.