La grande musica dell’Esercito Italiano farà tappa a Oppido Mamertina. Martedì 18 novembre, alle ore 19, il Cinema Teatro Comunale ospiterà il concerto della Banda dell’Esercito Italiano, un appuntamento che unirà il valore della tradizione musicale, la solennità delle esecuzioni bandistiche e un importante obiettivo solidale.

A dirigere la formazione sarà il Maggiore Filippo Cangiamila, alla guida di un ensemble che porterà sul palco un repertorio capace di raccontare, attraverso la musica, la storia e l’identità del Paese. L’iniziativa si inserisce nel progetto «La Musica al servizio del Paese», accompagnato dal motto «Musica. Tradizione. Italia», e rappresenta un’occasione di particolare rilievo per la comunità e per tutto il territorio.

L’appuntamento è stato accolto con particolare soddisfazione dal sindaco Giuseppe Morizzi e dal consigliere comunale Francesco Lando, che hanno sottolineato il valore di un evento di questo livello per il Cinema Teatro Comunale, riaperto da meno di un anno grazie a un importante lavoro di impegno e sinergia attraverso il progetto AIDA. In pochi mesi, la struttura è tornata a essere un punto di riferimento per la vita culturale cittadina, ospitando iniziative e appuntamenti di spessore che ne stanno consolidando il ruolo di spazio di incontro e di promozione culturale.

Il sindaco Morizzi e il consigliere Lando hanno inoltre rivolto le proprie congratulazioni al maestro Stefano Calderone, riconoscendone l’impegno, la dedizione e la caparbietà con cui ha lavorato per portare a Oppido Mamertina una manifestazione musicale di così alto profilo. Un risultato che testimonia quanto la determinazione e la collaborazione possano contribuire a rendere il teatro protagonista di nuove occasioni culturali. Per entrambi, si tratta di un appuntamento destinato a lasciare il segno nella storia della città.

A presentare la serata saranno Giovanna De Leo e Manuel Musetti, speaker di Radio Esercito. Il concerto avrà anche una finalità benefica: l’ingresso sarà a offerta libera, con il ricavato destinato ad AsMev Calabria (Associazione Medici Volontari), a sostegno delle attività dell’associazione.

Una serata che porterà a Oppido Mamertina una formazione musicale di prestigio nazionale, confermando il percorso di rilancio del Cinema Teatro Comunale e offrendo al pubblico l’opportunità di vivere un momento di cultura, musica e solidarietà.