Palmi si prepara a diventare la capitale della dolcezza: torna la VI edizione della Festa del Cioccolato, firmata Andrea Cogliandro Eventi.

Dal 5 all’8 dicembre 2026, quattro giornate all’insegna del gusto, delle eccellenze artigianali, della musica, del divertimento e della magia del Natale.

Palmi si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più golosi e attesi del periodo natalizio, la sesta edizione della Festa del Cioccolato, firmata Andrea Cogliandro Eventi, in programma il 5, 6, 7 e 8 dicembre 2026, lungo Corso Garibaldi, dalle ore 9:00 alle ore 24:00.

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, che nel corso degli anni hanno portato migliaia e migliaia di visitatori a Palmi, provenienti da tutta la Calabria e anche da fuori regione, la Festa del Cioccolato si conferma un appuntamento di grande richiamo, capace di conquistare un pubblico sempre più numeroso e di rappresentare un importante punto di riferimento nel panorama degli eventi natalizi calabresi.

L’edizione 2026 si preannuncia ancora più grande, ricca e coinvolgente, con un numero maggiore di espositori, tante novità e ancora più attrazioni dedicate ai bambini, confermando la volontà dell’organizzazione di crescere e offrire ai visitatori un’esperienza sempre più completa e indimenticabile.

Per quattro giorni, il cuore della città si trasformerà in un grande villaggio della dolcezza, dove profumi irresistibili, sapori autentici e creazioni artigianali accompagneranno i visitatori in un viaggio alla scoperta del fantastico mondo del cioccolato.

Protagonisti indiscussi della manifestazione saranno i maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia, pronti a conquistare il pubblico con le proprie specialità, proponendo un’ampia varietà di prodotti, lavorazioni artigianali e irresistibili creazioni a base di cioccolato.

Tra le eccellenze presenti alla manifestazione ci sarà anche la Cioccolateria di Perugia, che proporrà deliziose specialità al cioccolato, con prodotti senza glutine dedicati anche alle persone celiache, affinché il piacere della dolcezza possa essere condiviso da un pubblico sempre più ampio.

La Festa del Cioccolato non sarà soltanto un appuntamento dedicato al gusto, ma una vera e propria esperienza pensata per tutta la famiglia, capace di unire tradizione, spettacolo, musica, intrattenimento e atmosfera natalizia.

Grande attenzione sarà riservata ai più piccoli, con animazione per bambini durante l’intera giornata, momenti di gioco e coinvolgimento, un’area dedicata al divertimento con il Luna Park e la suggestiva Casa di Babbo Natale, un mondo fantastico da scoprire, dove i bambini potranno incontrare Babbo Natale e scrivere la propria letterina dei desideri, vivendo tutta la magia delle festività.

Immancabile sarà anche Choco Play, uno spazio dedicato alla creatività e alla scoperta del mondo del cioccolato, con laboratori per i più piccoli e appuntamenti di show cooking, per vivere esperienze coinvolgenti all’insegna del gusto e del divertimento.

A rendere ancora più speciale l’atmosfera della manifestazione saranno le esibizioni di gruppi musicali live, che animeranno gli spazi dell’evento, regalando ai visitatori momenti di spettacolo, allegria e condivisione.

Un ricco programma di iniziative accompagnerà dunque le quattro giornate, offrendo a grandi e piccoli la possibilità di vivere un’esperienza che va ben oltre la semplice degustazione del cioccolato.

La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, rappresenta un’importante occasione di aggregazione, promozione turistica e valorizzazione del territorio, contribuendo ad animare il centro cittadino, a sostenere il tessuto commerciale locale e a richiamare visitatori provenienti da diverse località.

Il crescente successo registrato negli anni testimonia la capacità della Festa del Cioccolato di trasformarsi in un vero e proprio attrattore turistico, valorizzando la città di Palmi e contribuendo a promuoverne l’immagine oltre i confini regionali.

Andrea Cogliandro Eventi rinnova così il proprio impegno nella realizzazione di manifestazioni capaci di coniugare qualità, spettacolo, intrattenimento e valorizzazione delle eccellenze, regalando alla città di Palmi un appuntamento ricco di emozioni e pensato per tutte le generazioni.

Cioccolato artigianale, musica dal vivo, animazione, laboratori, attrazioni e magia natalizia saranno gli ingredienti di una manifestazione pronta a coinvolgere grandi e piccoli, trasformando Corso Garibaldi in un luogo di festa, incontro e condivisione.

Una sesta edizione ancora più grande, ancora più ricca e ancora più dolce, pronta a regalare quattro giornate di festa e di emozioni a tutta la famiglia.