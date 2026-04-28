Tre giorni tra Aspromonte e Stretto per una manifestazione che unisce competizione, promozione turistica e sviluppo sostenibile

Si è conclusa con grande partecipazione e straordinario entusiasmo la I edizione del Rally dello Stretto, organizzata dal Motoclub Africa Twin Italia in sinergia con i ragazzi del team Fumage, svoltasi a Reggio Calabria dal 24 al 26 aprile, rivelandosi come uno degli appuntamenti sportivi più significativi del panorama motoristico e fuoristradistico del Sud Italia.

L’evento ha rappresentato non solo una competizione sportiva di alto livello tecnico, ma anche una straordinaria occasione di promozione territoriale. I tracciati, pensati per livelli di difficoltà, località speciali, immerse nei paesaggi unici dell’Aspromonte e affacciate sullo Stretto, hanno offerto uno scenario di rara bellezza, capace di coniugare adrenalina, natura e cultura.

Il Rally dello Stretto si è così distinto come modello virtuoso di valorizzazione integrata dello sport, capace di dialogare con l’identità del territorio. La manifestazione ha infatti posto al centro la tutela e la promozione dei beni ambientali, paesaggistici e culturali della Calabria, dimostrando come lo sport possa diventare strumento di sviluppo sostenibile, attrattività turistica e narrazione positiva dei luoghi.

Grande apprezzamento è stato espresso per l’organizzazione impeccabile, la sicurezza del tracciato e la partecipazione di equipaggi e team provenienti da diverse regioni italiane, a testimonianza della crescente rilevanza dell’evento nel circuito nazionale.

Un sentito ringraziamento va a tutti gli sponsor, agli operatori, ai team, ai volontari e a quanti, con professionalità e passione, hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Un riconoscimento particolare è rivolto alle istituzioni locali, alle forze dell’ordine e agli enti coinvolti per il supporto e le autorizzazioni, fondamentali per garantire lo svolgimento in piena sicurezza e nel rispetto del territorio.

Il successo di questa edizione rafforza una visione ambiziosa: fare del Rally dello Stretto non solo un evento sportivo, ma un vero e proprio simbolo del Mediterraneo, capace di unire territori, culture e comunità.

L’appuntamento è già fissato al prossimo anno, con l’obiettivo di crescere ulteriormente e consolidarsi come il “Rally dello Stretto”, portando nel mondo e nel mediterraneo l’immagine autentica, dinamica e straordinariamente bella della Calabria.