È già entrato nel vivo a Reggio Calabria il progetto “Open Cultural – INTAFAM00062”, promosso dal Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo sotto la responsabilità scientifica del Maestro Salvatore Palmeri.

L’iniziativa, inserita nel programma “Osaka 2025”, rappresenta una significativa esperienza di internazionalizzazione delle AFAM, finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Decreto Direttoriale 124, dedicato al sostegno dei processi di cooperazione internazionale dell’alta formazione artistica e musicale italiana.

Per l’occasione, il Conservatorio di Palermo ha affidato all’Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria l’organizzazione di uno stage professionale orchestrale rivolto a un gruppo di studenti provenienti dal Conservatorio di Osaka, in Giappone. Il percorso formativo è guidato dal Primo Violino dell’orchestra, Maestro Faucitano, e dal Primo Violoncello, Maestro Marotta, impegnati in un’intensa attività didattica dedicata alla pratica orchestrale e alla formazione sul campo.

Il progetto offrirà agli studenti giapponesi anche importanti occasioni artistiche e professionali. Al termine dello stage, infatti, prenderanno parte allo spettacolo musicale “Il giorno della Civetta”, con musiche di Paolo Vivaldi, in programma il 12 maggio presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Gli studenti saranno inoltre coinvolti nelle registrazioni della colonna sonora della fiction “Woithila”, produzione destinata alla programmazione autunnale sulle reti RAI, vivendo così un’esperienza diretta nel mondo delle produzioni audiovisive professionali.

Determinante per la realizzazione dell’iniziativa il lavoro del Maestro Salvatore Palmeri, guida artistica e scientifica del progetto “Osaka 2025”, che continua a promuovere percorsi di dialogo culturale internazionale attraverso la musica, valorizzando il ruolo delle istituzioni AFAM italiane nel panorama globale.

Un’esperienza che conferma Reggio Calabria come crocevia di formazione, produzione artistica e cooperazione culturale internazionale.

Con l’occasione, l’Orchestra del Teatro Cilea invita la cittadinanza a partecipare al concerto del 12 maggio presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, appuntamento che vedrà protagonisti gli studenti del Conservatorio di Osaka insieme ai musicisti dell’orchestra in una serata dedicata alla musica, al dialogo tra culture e alla valorizzazione delle giovani eccellenze artistiche.