Presentato a Palazzo San Giorgio l’evento dedicato al fumetto e all’intrattenimento. Ospiti internazionali, nuove aree tematiche e ingresso gratuito per un appuntamento che punta a imporsi nel panorama nazionale

Il Reggio Calabria Comics 2026 cambia casa e rilancia le proprie ambizioni. Il 16, 17 e 18 ottobre 2026, gli spazi interni e la piazza del Castello Aragonese diventeranno il cuore della cultura pop, tra fumetti, cosplay, doppiaggio, gaming, giochi di ruolo, mostre e ospiti internazionali.

La terza edizione della manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Geo Reghium, porterà con sé una delle novità più significative: l’ingresso sarà completamente gratuito, con l’obiettivo di rendere l’appuntamento accessibile a bambini, famiglie e appassionati provenienti da tutta la Calabria e dalla vicina Sicilia.

Ross Mullan e Guendalina Ward tra gli ospiti

Tra i primi nomi annunciati spicca quello di Ross Mullan, attore e performer anglo-canadese conosciuto dal grande pubblico per avere interpretato uno degli inquietanti White Walker ne Il Trono di Spade. L’artista ha preso parte anche a produzioni come Doctor Who e Clash of the Titans. Al Castello Aragonese arriverà anche Guendalina Ward, attrice e doppiatrice figlia di Luca Ward e Claudia Razzi, appartenente a una delle famiglie più conosciute del doppiaggio italiano.

Nell’area dedicata al fumetto sarà inoltre ospitato David Bigotti, in arte Bigo, con una selezione delle opere già presentate a Lucca Comics. Tra le novità figura anche una piccola sezione dedicata al fumetto erotico, con la partecipazione di tre autori internazionali.

La partnership con Poste Italiane

Confermata la collaborazione con Poste Italiane, che accompagna il Reggio Calabria Comics per il terzo anno consecutivo. Per l’edizione 2026 saranno realizzati alcuni prodotti filatelici in edizione limitata, legati all’opera creata dall’artista e docente dell’Accademia di Belle Arti Pasquale Ferrara per il manifesto ufficiale della manifestazione.

La locandina mette al centro il Castello Aragonese e richiama due universi particolarmente amati dagli appassionati: il fantasy de Il Trono di Spade appunto, rappresentato da un cavaliere, e il fumetto italiano attraverso la figura di Dylan Dog.

Il Comics dentro e fuori le mura

Il programma si svilupperà sia negli ambienti interni del Castello sia nella piazza esterna, dove sarà allestito un grande palco destinato a spettacoli, incontri e performance. «Abbiamo immaginato un Comics dentro e fuori le mura, nel cuore della città», - ha spiegato Domenico Condello, co-organizzatore dell'evento insieme a Gianni Pipari e presidente dell'associazione Geo Reghium - «ci saranno artisti ed espositori, oltre a ospiti internazionali che arriveranno per la prima volta a Reggio Calabria».

Presente anche l’Esercito Italiano, che proporrà attività interattive e iniziative pensate per avvicinare il pubblico ai temi della difesa attraverso i linguaggi del fumetto e dei supereroi.

Milia: «L’obiettivo è farne un evento nazionale»

Il presidente del Consiglio comunale Federico Milia ha ribadito il sostegno dell’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro. «È un evento capace di attrarre visitatori da tutta la Calabria e anche dalla Sicilia. Abbiamo deciso di sostenerlo perché dà lustro alla città e rappresenta una pagina felice nel calendario degli appuntamenti cittadini», ha affermato Milia. «Quest’anno saranno presenti anche ospiti di rilievo internazionale. L’obiettivo è migliorare la manifestazione di anno in anno, affinché possa assumere una dimensione nazionale».

Il 10 settembre la preview a Palazzo San Giorgio

Ad anticipare la manifestazione sarà una speciale preview in programma giovedì 10 settembre, dalle 17 fino a tarda sera, nella Galleria di Palazzo San Giorgio, con accesso dal lato di corso Garibaldi.

Un vero e proprio “giorno zero”, durante il quale bambini, famiglie e appassionati potranno incontrare alcuni degli artisti e scoprire in anteprima una parte delle attività che animeranno il Castello Aragonese dal 16 al 18 ottobre.