Giovedì 26 novembre, alle 18.30, Annalisa Insardà sarà protagonista al Cine Teatro Metropolitano di uno spettacolo diretto da Andrea Naso, tra ironia, esperienze autobiografiche e riflessioni sulle discriminazioni di genere

Promossa dalla Fondazione Girolamo Tripodi, al Cine Teatro Metropolitano continua la terza rassegna teatrale «Oltre i Confini: Voci di Resistenza e Speranza, Storie di Lotta e Solidarietà». La rassegna si concluderà con lo spettacolo «Radio Clandestina» di Ascanio Celestini sul tema della Memoria e delle Fosse Ardeatine.

Si tratta di una nuova sfida per la Fondazione Girolamo Tripodi che dimostra la sua capacità di allargare la sua proposta culturale nella città di Reggio Calabria. In tal senso, a Reggio Calabria con questa terza edizione della rassegna teatrale prosegue l’attività della Fondazione Girolamo Tripodi.

Il programma della rassegna prevede lo svolgimento di sette eventi.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 26 novembre, alle ore 18,30 al Cine Teatro Metropolitano, con lo spettacolo «Parole Femmine» di e con Annalisa Insardà, regia di Andrea Naso.

«Parole Femmine» nasce come una presa d’atto tragicomica sul grande lavoro che la società sta compiendo per adeguare il linguaggio di genere a una realtà in continua trasformazione: un percorso fatto di passi avanti e passi indietro, di richieste giuste e di altre più pretestuose, spesso accompagnato da scontri accesi.

Con leggerezza, ironia e spirito dissacrante, Annalisa Insardà si sofferma su una serie di temi declinati rigorosamente al femminile, per capire perché certe parole siano «necessariamente» femminili. Il confronto tra maschile e femminile, tra differenze, parità e uguaglianza, attraversa l’intero spettacolo, che intreccia osservazioni d’autrice, spunti antropologici ed esperienze autobiografiche.

Il tono irriverente lascia però spazio, nei momenti più intensi, a una forza drammatica senza sconti, quando alcune «parole femmine» si rivelano ferite che rischiano di essere normalizzate e accettate socialmente.

La regia di Andrea Naso costruisce tre piani narrativi che si sostengono e si sovrappongono: il dialogo diretto e quasi colloquiale dell’attrice con il pubblico; una dimensione audiovisiva e musicale, con videoclip di cui la stessa autrice è protagonista; e infine momenti più propriamente teatrali, in cui la parola diventa carne viva e invito a una riflessione collettiva.