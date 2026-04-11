Il Concerto di Primavera con i maestri Caridi e Siclari: musica, inclusione e ingresso gratuito per celebrare la comunità e le eccellenze del territorio

Reggio Calabria, la musica dei giovani accende la primavera: il debutto della Symphony Band a Desteenazione

Sarà un inno alla primavera, ma soprattutto ai talenti del territorio, il primo evento ospitato presso il centro polifunzionale Desteenazione di Reggio Calabria. Domenica 12 aprile 2026, alle ore 18:30, la scena sarà tutta per la Symphony Band Reggio Calabria, una formazione giovane e dinamica che porta sul palco entusiasmo, studio e passione.

Guidati dal Maestro Roberto Filippo Caridi, insieme al Maestro Dario Siclari, i musicisti offriranno al pubblico il loro Concerto di Primavera, un appuntamento pensato per celebrare la musica come linguaggio universale e occasione di incontro per la comunità.

L’evento rappresenta molto più di un semplice concerto: è uno spazio di espressione per giovani eccellenze reggine, un momento in cui talento e impegno trovano voce e si restituiscono alla città. In un contesto accogliente e inclusivo come quello di Desteenazione – Comunità Adolescenti, la musica diventa strumento di crescita, condivisione e bellezza.

Particolarmente significativo è l’aspetto dell’accessibilità: l’ingresso sarà libero e gratuito, a conferma della volontà di rendere la cultura fruibile a tutti e di rafforzare il legame tra arte e comunità.

L’appuntamento è dunque in via Cardinale Portanova 184, a Reggio Calabria, per vivere insieme un pomeriggio di armonie, emozioni e partecipazione.