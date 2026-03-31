L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe, in collaborazione con i produttori locali di arance ed il Patrocinio del Comune di Reggio di Reggio Calabria, è lieta di annunciare la 1ª Sagra “ Ru Purtuallu” di Villa San Giuseppe”, che si terrà il prossimo 12 aprile 2026.

Un evento che nasce dal cuore della comunità e dalla volontà di celebrare uno dei simboli più autentici del territorio: l’arancia di Villa San Giuseppe, un prodotto di eccellenza riconosciuto per la sua genuinità, il suo profumo intenso e il suo sapore inconfondibile. Un frutto che racconta storie di tradizione, sacrificio e amore per la terra, tramandate di generazione in generazione.

La manifestazione prenderà il via già sabato mattina 11 aprile, quando, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Radice – Alighieri”, i bambini della scuola elementare di Villa San Giuseppe saranno protagonisti di laboratori didattici dedicati all’arancia, ospitati nel suggestivo Giardino “Carlo Acutis”. Un momento educativo e coinvolgente per trasmettere ai più piccoli il valore delle nostre radici e delle produzioni locali.

Il cuore della festa, che avrà inizio domenica 12 aprile a partire dalle ore 14.30, sarà Piazza Umberto I°, che per l’occasione si trasformerà in un vivace spazio di incontro e condivisione. Qui saranno allestiti stand espositivi dove sarà possibile degustare specialità tipiche a base di arancia, espressione autentica della tradizione gastronomica locale.

Un viaggio tra sapori antichi e profumi intensi, reso possibile dall’impegno e dalla passione dell’Associazione Amici di Villa San Giuseppe, simbolo di accoglienza e spirito di comunità.

Il programma prevede inoltre un interessante dibattito dedicato alla storia degli agrumi nella Vallata del Gallico, occasione preziosa per riscoprire le radici culturali e agricole del territorio, rafforzando il legame tra passato e futuro.

Per gli amanti della natura, a partire dalle ore 15 del 12 aprile 2026, sarà possibile partecipare a un’escursione guidata lungo gli antichi sentieri che costeggiano gli agrumeti di Villa San Giuseppe, accompagnati da una guida ambientale esperta: un’esperienza immersiva tra paesaggi suggestivi e tradizioni rurali ancora vive.

La giornata sarà arricchita da momenti di musica e intrattenimento, in un’atmosfera festosa capace di unire generazioni diverse nel segno della convivialità e dell’orgoglio identitario.

Questa prima edizione rappresenta non solo una festa, ma anche un gesto d’amore verso il territorio: un invito a riscoprire e valorizzare ciò che rende unica Villa San Giuseppe, a partire dal suo prodotto più prezioso.

L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe invita cittadini, visitatori e appassionati a partecipare numerosi per condividere insieme una giornata speciale, all’insegna del gusto, della tradizione e dell’autenticità.