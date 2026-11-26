Torna uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del nostro calendario autunnale: domenica 29 novembre, a partire dalle ore 12:00 e fino alle ore 24:00, il Parco delle Mimose di San Roberto ospiterà la terza edizione di San Roberto Valley Food 3.0. Un evento che ormai ha consolidato la propria identità, arrivando al suo terzo capitolo e confermandosi un punto di riferimento per la vitalità del paese.

«Come assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo del Comune di San Roberto, vivo l’attesa per questa domenica con grande entusiasmo e orgoglio – afferma l’assessore Claudio Megale -. Valley Food non è soltanto una festa del gusto o un momento di intrattenimento, ma una vera e propria vetrina a cielo aperto per raccontare chi siamo, valorizzare le nostre eccellenze e far vivere il paese in tutte le sue sfaccettature».

Sapori d’autunno e convivialità per tutta la giornata

«Dalle 12:00 in poi, il Parco delle Mimose diventerà il cuore pulsante della convivialità autunnale, pronto ad accogliere famiglie, gruppi di amici e visitatori dall’ora di pranzo fino a tarda sera. Un’offerta gastronomica ricca, variegata e attenta alle diverse esigenze alimentari – con diverse proposte pensate anche in versione gluten free – accompagnerà l’intera giornata, celebrando i sapori della tradizione e il piacere dello stare a tavola insieme».

Dal giorno alla notte: il DJ set di Vespa Club e il concerto “Tarantella Disco Folk”

Uno degli elementi che rende questa terza edizione così dinamica e coinvolgente è la colonna sonora continua che accompagnerà il pubblico per tutta la durata dell’evento. Fin dal primo pomeriggio e per tutto l’arco della giornata, la console sarà animata dal ritmo e dall’energia di Vespa Club, il gruppo di DJ che scandirà i vari momenti della festa con selezioni musicali capaci di creare l’atmosfera giusta e far divertire i presenti.

Quando calerà la sera, il testimone passerà poi alla grande musica dal vivo: alle ore 21:00, il palco di Valley Food 3.0 si accenderà con il concerto del gruppo Tarantella Disco Folk. Un live travolgente che fonde le radici della tradizione popolare con il ritmo moderno e festoso, per chiudere la giornata all’insegna del ballo, del calore e della condivisione.

Promuovere San Roberto e la sua identità territoriale: un impegno che guarda lontano

«Come amministrazione – prosegue l’assessore Megale – , crediamo profondamente in una promozione turistica che parta dall’autenticità dei luoghi, dalla riscoperta delle radici e dalla qualità dell’accoglienza. San Roberto e le sue frazioni, incastonate tra le suggestioni naturalistiche dell’Aspromonte e lo sguardo rivolto verso l’area dello Stretto, custodiscono un patrimonio fatto di paesaggi incontaminati, aria pulita, storia locale e ospitalità genuina. Una ricchezza che merita di essere raccontata e vissuta dodici mesi l’anno, superando l’idea di un turismo legato esclusivamente alla stagione estiva e puntando con decisione sulla destagionalizzazione.

In questa visione, la cultura enogastronomica, lo spettacolo e la musica diventano strumenti strategici di marketing territoriale: attraverso il gusto e lo stare insieme si crea un legame diretto e memorabile tra chi visita il nostro comune e l’anima stessa del luogo. Eventi come San Roberto Valley Food 3.0 dimostrano che i borghi dell’entroterra hanno energia, idee e capacità attrattiva per proporsi come mete vive, accoglienti e capaci di offrire esperienze autentiche.

Aprire le porte del Parco delle Mimose a chi arriva dai comuni vicini e da tutta la provincia significa far conoscere San Roberto, generare ricadute positive per il tessuto economico e sociale locale, sostenere chi lavora e crea valore sul territorio e rafforzare quel senso di appartenenza e di comunità che ci rende unici.

L’invito è aperto a tutti: domenica 29 novembre, a partire dalle ore 12:00, vi aspettiamo al Parco delle Mimose per vivere insieme una giornata indimenticabile tra buon cibo, musica e la bellezza di San Roberto».