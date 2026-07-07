Grande partecipazione e tanto entusiasmo hanno caratterizzato la prima edizione di Bake Off Calabria dedicata ai bambini, svoltasi domenica 5 luglio 2026 in Piazza Matteotti a Sant'Eufemia d'Aspromonte. L'iniziativa, promossa e curata dall'Associazione I Ragazzi di Quartiere, ha richiamato un numeroso pubblico, trasformando la piazza in un luogo di festa, condivisione e sana competizione.

L'evento ha visto la partecipazione di 17 piccoli concorrenti, che hanno presentato i propri dolci mettendo in mostra talento, creatività e passione per la pasticceria. La competizione si è svolta seguendo il format del celebre Bake Off: ogni torta è stata esaminata, assaggiata e valutata da una giuria di esperti secondo criteri di gusto, tecnica e presentazione.

La giuria era composta dai pasticceri Pina Nolgo, Fabio Lavalle, Luigi Bonfiglio, Giuseppe Bonfiglio e Rocco Fedele, professionisti del territorio provenienti da Sant'Eufemia d'Aspromonte e dai paesi limitrofi. La serata è stata presentata e condotta da Giuseppe Rugnetta, che con entusiasmo e simpatia ha saputo coinvolgere il pubblico e i piccoli concorrenti, accompagnando ogni fase della competizione fino alla proclamazione dei vincitori.

Al termine delle valutazioni sono stati proclamati i vincitori:

1° posto: Crostata Dorata di Sofia Fedele, con 105 punti;

2° posto: Dolce Cuore all'Arancia di Patrizia Pillari, con 94 punti;

3° posto: Chiffon Soffice della Costa degli Dei di Rocco Panuccio, con 92 punti.

La serata si è conclusa con un buffet aperto a tutta la cittadinanza, durante il quale sono stati degustati i dolci preparati dai piccoli pasticcieri, regalando a tutti un piacevole momento di convivialità e condivisione.

Questa prima edizione di Bake Off Calabria ha riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico, confermandosi un'iniziativa originale e coinvolgente, capace di valorizzare i giovani talenti e di rafforzare il senso di comunità. Il successo della manifestazione rappresenta un importante punto di partenza e lascia ben sperare per le future edizioni dell'evento organizzato dall'Associazione I Ragazzi di Quartiere.