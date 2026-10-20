Quattro giorni all'insegna del gusto, della partecipazione e della solidarietà, con un risultato concreto che rappresenta il valore aggiunto della manifestazione: 7.464 euro raccolti in favore dell'Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro – Sezione Locride. Si chiude con un bilancio positivo la prima edizione di PizzaVille, il food fest che dal 15 al 18 ottobre ha trasformato Piazza Portosalvo, a Siderno, in una grande città della pizza, richiamando appassionati, famiglie e visitatori attorno a un programma che ha saputo coniugare gastronomia, intrattenimento e impegno sociale.

L’evento, realizzato dall'Associazione PizzaVillage e costruito attorno alla partecipazione di dodici pizzerie della Locride, ha creato un percorso gastronomico che ha valorizzato la professionalità dei pizzaioli, la ricerca sugli impasti e le eccellenze agroalimentari del territorio. Accanto alle creazioni speciali, quattro serate di spettacoli e musica dal vivo, le attività dedicate ai bambini e gli spazi di aggregazione hanno contribuito a rendere Piazza Portosalvo un luogo di incontro e condivisione.

Ma è soprattutto il risultato della raccolta benefica a dare un significato particolare alla prima edizione. Grazie al meccanismo che prevedeva la devoluzione di un euro per ogni pizza venduta, PizzaVille ha raccolto complessivamente 7.464 euro, destinati a sostenere le attività dell'Associazione Angela Serra – Sezione Locride, impegnata nella ricerca oncologica, nella prevenzione e nell'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie.

PizzaVillage: «Un risultato che appartiene a tutti. Grazie a chi ha creduto in questo progetto».

«Chiudiamo questa prima edizione di PizzaVille con grande soddisfazione e, soprattutto, con un profondo sentimento di gratitudine. Abbiamo immaginato una manifestazione capace di mettere insieme le eccellenze della nostra ristorazione, creare occasioni di incontro e offrire al territorio un evento di qualità. La partecipazione e l'entusiasmo che abbiamo registrato in questi quattro giorni rappresentano per noi la risposta più importante», dichiarano i rappresentanti dell'Associazione PizzaVillage, organizzatrice dell'evento.

«Il nostro primo ringraziamento va alle dodici pizzerie e ai loro pizzaioli, che hanno creduto in questo progetto fin dall'inizio, mettendo a disposizione professionalità, esperienza e passione. Senza il loro contributo PizzaVille non avrebbe potuto prendere forma. Grazie a tutti i partner e agli sponsor che hanno scelto di sostenerci, a quanti hanno lavorato all'organizzazione e alla riuscita della manifestazione e, naturalmente, alle migliaia di persone che hanno scelto di trascorrere con noi queste quattro giornate».

«La soddisfazione più grande, però, è essere riusciti a dare un significato concreto alla nostra idea di solidarietà. I 7.464 euro raccolti per l'Associazione Angela Serra rappresentano un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi, perché sappiamo quanto sia prezioso il lavoro che questa realtà svolge quotidianamente per i pazienti oncologici e per le loro famiglie. Abbiamo sempre sostenuto che valorizzare un territorio significhi anche prendersi cura delle sue fragilità, e siamo felici di aver potuto tradurre questo principio in un aiuto concreto».

«PizzaVille – concludono – nasce dalla convinzione che la Locride abbia tutte le capacità, le competenze e le energie necessarie per costruire iniziative importanti quando si lavora insieme. Questa prima edizione ci consegna un'esperienza preziosa e, soprattutto, la consapevolezza che esiste una comunità pronta a sostenere progetti capaci di mettere al centro il territorio e le persone. A tutti coloro che ne hanno fatto parte va il nostro ringraziamento più sincero».