La comunità di Trunca organizza per sabato 21 novembre 2026 la seconda edizione della "Castagnata e Frittolata in Piazza". L'evento nasce con il desiderato scopo di riunire i cittadini in una serata di calda convivialità e condivisione. L'iniziativa ha un forte cuore solidale: l'intero ricavato della manifestazione sarà esclusivamente devoluto alla parrocchia di Sant'Anna, Santa patrona del paese verso cui l'intera comunità nutre una profonda devozione.

L'apertura degli stand gastronomici è prevista per le ore 18:00 con la distribuzione delle classiche castagne arrosto. Dalle ore 19:00 si potranno degustare i tradizionali panini con le frittole o, in alternativa, con la salsiccia, il tutto accompagnato da buon vino locale. Durante la serata sarà inoltre possibile assaggiare dolci fatti in casa.

Ad animare la piazza a partire dalle ore 20:00 sarà la musica dal vivo del gruppo "Dipende di Te" (con Zio Cosimo Lomonaco da Mammola), che coinvolgerà i presenti con canti e balli della tradizione popolare[1][2]. L'appuntamento è a Trunca (RC) per vivere insieme un momento imperdibile tra gastronomia locale, allegria e beneficenza.