«Il 25 Aprile non è una data come le altre, ma il respiro più profondo nella storia d’Italia: è il giorno in cui il Paese si è risvegliato dal lungo inverno del nazi-fascismo per riabbracciare la luce della democrazia. A Reggio Calabria – dichiara in una nota Marco Vitale, delegato Sport de La Svolta - questa ricorrenza non è solo un esercizio di memoria, ma un anniversario che vibra nelle piazze e nelle coscienze, segnando il confine netto tra un passato di oppressione e un presente di libertà.

Celebrare la Liberazione oggi significa rendere omaggio al coraggio e al sacrificio di migliaia di donne, uomini e giovani che si batterono contro la dittatura, scegliendo la parte giusta della storia. Come ricorda da sempre mio padre, Sandro Vitale, portando questa testimonianza nelle scuole e sul territorio, il 25 Aprile è il fondamento della nostra ricostruzione civile e morale: è la risposta orgogliosa a chi, ancora oggi, fatica a decidere da che parte stare».



Quattro Volti di una Storia Unica





Questa giornata di rinascita si è manifestata attraverso quattro eventi che hanno mostrato il volto migliore della nostra città, unendo storia, sport, cultura e territorio:



"La Liberazione" – Il Presidio della Storia (Piazza Italia): Dove tutto ha inizio e dove tutto torna. La celebrazione solenne per ricordare che la libertà è un bene prezioso, conquistato da chi non ebbe paura di scegliere la parte giusta.



"Corrireggio 2026": La corsa più amata, promossa da Legambiente, ha celebrato il suo 44° successo storico sul bellissimo Lungomare Falcomata'. Tra selfie, sorrisi, abbracci, incontri e quella voglia di misurarsi, di confrontarsi, la Corrireggio ha mostrato una città in rinascita che guarda al futuro con ottimismo, colorando ogni metro del "chilometro più bello d'Italia".



"Rally dello Stretto": Nella splendida cornice di Piazza Duomo, centinaia di centauri arrivati da ogni parte d'Italia. Un viaggio mozzafiato che dallo Stretto si è arrampicato, passando dai nostri borghi, fino al cuore dell'Aspromonte, valorizzando i nostri territori e portando l'agonismo tra le tradizioni di una Calabria sconosciuta e bellissima.



"Street Food Fest": Il Gusto della Libertà: Per cinque giorni indimenticabili, il Lungomare Falcomatà è diventato il cuore pulsante del gusto. Non solo profumi irresistibili, ma una celebrazione delle eccellenze reggine, delle nostre tradizioni e della nostra cultura per rilanciare l’immagine della città a livello nazionale.





Appello al futuro Sindaco e richiesta di incontro

«Tuttavia, la rinascita non può fermarsi alla celebrazione. Dobbiamo investire in meritocrazia, professionalità ed esperienza. Il prossimo Sindaco, al di là del colore politico, avrà il dovere morale di impedire che le nostre migliori risorse — i nostri figli e i nostri nipoti — siano costretti ad andare via per studio o lavoro.

L'amministrazione deve essere un punto di arrivo e non di partenza; non deve essere un ufficio di collocamento, ma il centro delle scelte strategiche per il futuro di Reggio. Chiedo al futuro Sindaco, trasparenza e un impegno concreto: affiancare ad ogni Assessore un Delegato qualificato per ogni Settore che sia un professionista con la P Maiuscola, che viva del proprio lavoro e che abbia un CV di assoluto rispetto. Solo un esperto con queste qualità potrà indicarci la strada migliore da percorrere, mettendo la propria competenza al servizio del bene comune.

Onorare il 25 Aprile significa dare gambe ai sogni dei ragazzi che oggi corrono sul Lungomare, garantendo loro che questa terra sia, finalmente, il luogo dove poter costruire con dignità il proprio domani», conclude Marco Vitale, delegato Sport de La Svolta.