Arriva anche a Reggio Calabria Prime Minister, una scuola di politica, apartitica e gratuita, dedicata alle giovani donne tra 14 e 19 anni a cui offre un percorso formativo unico per sviluppare competenze politiche e di attivismo civico.

Il progetto nasce con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla partecipazione civica e politica, offrendo uno spazio in cui acquisire strumenti, conoscenze e competenze per comprendere la realtà che le circonda e contribuire attivamente a trasformarla.

Il percorso è rivolto a ragazze e giovani che vivono a Reggio Calabria e provincia, interessate alla politica, alla società, all’attivismo e alla partecipazione, ma anche a chi vuole semplicemente saperne di più e trovare uno spazio per confrontarsi.

I temi affrontati riguarderanno, tra gli altri, politica, istituzioni, diritti, Europa, parità di genere, comunicazione, partecipazione, leadership e attivismo, con l'obiettivo di fornire alle partecipanti strumenti concreti per leggere il presente e prendere parte alla vita della propria comunità.

Il percorso prenderà il via nel mese di settembre 2026 e proseguirà con un incontro al mese fino all’estate 2027. Il primo appuntamento sarà l’evento di lancio di Prime Minister Reggio Calabria, previsto per il 26 settembre 2026 presso Arci Samarcanda, Via E. Cuzzocrea 11, Reggio Calabria L’evento sarà un’occasione per conoscere il progetto, le modalità del percorso e le persone che lo accompagneranno, oltre che per incontrare le future partecipanti. Gli incontri si svolgeranno a Reggio Calabria, in luoghi e spazi della città che possano favorire confronto, partecipazione e socialità.

In un momento in cui la partecipazione delle nuove generazioni alla vita pubblica è sempre più importante, Prime Minister vuole contribuire a creare uno spazio in cui le ragazze possano conoscere i propri diritti, sviluppare consapevolezza e acquisire gli strumenti per far sentire la propria voce.

La scuola parte dall’idea che la politica non sia qualcosa di distante o riservato a poche persone, ma uno strumento attraverso cui tutte e tutti possono contribuire a costruire il futuro delle proprie comunità.

Le iscrizioni al percorso sono aperte. Per candidarsi e ricevere maggiori informazioni è possibile compilare il modulo di iscrizione: https://www.primeminister.it/iscriviti/

La partecipazione al percorso è gratuita.

Per informazioni sull’evento di lancio del 26 settembre e sul progetto Prime Minister Reggio Calabria è possibile contattare reggiocalabria@primeminister.it