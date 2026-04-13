«A valle di un percorso politico sviluppatosi negli ultimi anni, comunico l’adesione al Partito Democratico.

Il lavoro amministrativo portato avanti in Consiglio comunale, di concerto con il gruppo consiliare del Pd, unito a quello politico condiviso con la dirigenza a tutti i suoi livelli di rappresentanza, non poteva che condurre a questa scelta.

Riabbraccio la comunità democratica con la quale condivido principi e valori che stanno alla base dell’impegno che anima l’azione politica e amministrativa portata avanti da sempre.

Provengo da una famiglia che ha sempre praticato e dato valore alla politica, arte nobile e strumento per il pieno raggiungimento dei diritti civili e sociali.

In continuità con una formazione culturale e politica che affonda le radici nei valori della sinistra, rinnovo con entusiasmo la volontà di mettermi a servizio del partito e della città.

Ringrazio la segretaria cittadina Bonforte, il segretario metropolitano Panetta ed il segretario regionale e senatore Irto per l’attenzione e l’apprezzamento riservatomi.

Insieme abbiamo condiviso le ragioni dell’impegno che mi vedrà prendere parte attivamente alla prossima sfida elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale all’interno della lista del Partito Democratico a sostegno di Mimmo Battaglia». Così in una nota Antonino Malara.