I dati ufficiali del mese di aprile sanciscono un successo senza precedenti per l'aeroporto "Tito Minniti" di Reggio Calabria, che registra un boom mai visto prima con una crescita del +6% persino rispetto ai record già storici del 2025.

Numeri straordinari che mettono definitivamente a tacere le polemiche strumentali delle ultime settimane. A coronare questo momento d'oro, lunedì prossimo partirà ufficialmente anche il nuovo collegamento diretto con Parma, segno tangibile di un potenziamento dello scalo reggino che prosegue senza sosta.

Sul punto interviene con profonda soddisfazione la Senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi, che rivendica il percorso politico e strategico che ha permesso il rilancio definitivo dell'infrastruttura, scagliandosi contro chi remava contro lo sviluppo del territorio.

«I dati straordinari di aprile confermano che la strada intrapresa è quella giusta e che Reggio Calabria sta ridisegnando le proprie geografie della mobilità», dichiara la Senatrice Minasi. «Vedere il nostro aeroporto volare così in alto, segnando numeri senza precedenti, è la risposta più sonora e inequivocabile alle troppe fake news messe ad arte in circolo nei mesi scorsi.

C'era chi, con evidente malafede o sperando cinicamente nel fallimento del territorio, profetizzava tagli drammatici, ridimensionamenti e un calo dei voli per lo scalo reggino. Oggi i fatti smentiscono clamorosamente queste Cassandre: Reggio Calabria non solo non arretra, ma si conferma un hub dinamico, attrattivo e in continua espansione. Le chiacchiere stanno a zero, i passeggeri a bordo dei nostri aerei sono invece una solida realtà».

La Senatrice continua poi ricordando l’iter che ha portato a questi risultati: «Questo successo non è frutto del caso, ma il risultato di una visione strategica guidata dal Governo e in particolare dal Ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, a cui è seguito un eccellente lavoro di squadra – rimarca Minasi – Voglio ricordare ancora una volta con forza il percorso avviato due anni fa, quando insieme al Ministro Salvini abbiamo lavorato pancia a terra per rimuovere le storiche limitazioni tecniche e operative che per troppi anni hanno letteralmente bloccato lo sviluppo dello scalo reggino.

Un impegno in cui sono stata presente in prima persona ogni giorno e che oggi trova piena continuità e compimento grazie alla determinazione del Governatore regionale Roberto Occhiuto, che ha creduto sin dal primo momento nel rilancio del sistema aeroportuale calabrese, attivandosi per gli accordi con i vettori aerei. È questa filiera istituzionale unita e compatta che risponde ai professionisti del pessimismo con i fatti concreti.

La crescita dello scalo – dice ancora la Senatrice – continua a ritmo battente: lunedì prossimo partirà il nuovo volo diretto per Parma, un ulteriore tassello che dimostra come il potenziamento continui in modo strutturale, collegando Reggio a territori strategici per l'economia e il turismo. Vedere la propria città e la propria provincia migliorare così velocemente, grazie agli sforzi politici profusi e alla stretta collaborazione con i vertici della società di gestione, è la soddisfazione più grande per chi fa politica per il territorio.

Abbiamo promesso lo sblocco e il rilancio dell'aeroporto – prosegue – e, insieme a Salvini e Occhiuto, lo abbiamo fatto. Continueremo a farlo, con l’entusiasmo e la spinta propulsiva del neo-sindaco Cannizzaro. Lasciamo volentieri agli altri le bufale e il fango – conclude – noi ci teniamo i risultati: oggi i reggini possono finalmente volare alto».