Motivo di orgoglio per l'intera comunità di Arasì: «Celebriamo con entusiasmo questo importante traguardo che sarà onorato con responsabilità e spirito di servizio»

La comunità di Arasì vive con orgoglio un'altra importante pagina della propria storia. Dopo essere risultato il primo eletto assoluto alla Seconda Circoscrizione di Reggio Calabria con ben 896 preferenze, Antonio Caridi è stato eletto Vicepresidente della Seconda Circoscrizione, entrando a far parte della Commissione Esecutiva insieme ai consiglieri Carmine Sgarlata, Valentino Calarco e Serena Barreca.

Nel corso della seduta del Consiglio circoscrizionale sono stati inoltre eletti Francesco Milardi quale Capogruppo della maggioranza di centrosinistra e Antonino Ripepi quale Capogruppo della minoranza di centrodestra, completando così l'assetto istituzionale della Seconda Circoscrizione.

Un nuovo e prestigioso incarico che rappresenta il naturale riconoscimento del consenso ottenuto da Antonio Caridi tra i cittadini e del lavoro svolto negli anni con serietà, presenza costante e vicinanza al territorio.

Per la comunità di Arasì si tratta di un motivo di grande soddisfazione. Il paese celebra con entusiasmo questo importante traguardo raggiunto da uno dei suoi figli, certo che saprà rappresentare con responsabilità e spirito di servizio non solo la propria comunità d'origine, ma l'intera Seconda Circoscrizione.

L'elezione della Commissione Esecutiva segna l'avvio della piena operatività delle Circoscrizioni, chiamate a diventare un punto di riferimento per cittadini, quartieri e frazioni, rafforzando il dialogo tra istituzioni e territorio.

All'indomani della sua elezione a Vicepresidente della Seconda Circoscrizione, Antonio Caridi esprimendo soddisfazione per il nuovo incarico ricevuto, sottolineando come questo rappresentano non un punto di arrivo, ma l'inizio di un impegno ancora più intenso al servizio dei musica contemporanea

«Ringrazio i colleghi consiglieri per la fiducia che hanno voluto accordarmi. Assumiamo questo ruolo con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza che il consenso ricevuto, prima dai cittadini e oggi dall'intero Consiglio circoscrizionale, mi impone di lavorare con ancora maggiore dedizione.

Il mio impegno sarà rivolto a tutti i quartieri e a tutti i paesi della Seconda Circoscrizione, senza alcuna distinzione. Continuerò ad ascoltare le esigenze dei cittadini ea farmi portavoce delle loro istanze con serietà, umiltà e spirito di servizio. Arasì rappresenta le mie radici e resterà sempre nel mio cuore, ma il mio dovere sarà quello di lavorare per l'intero territorio.

Rivolgo un sincero augurio di buon lavoro al Presidente Giovanni Muraca, ai Capigruppo Francesco Milardi e Antonino Ripepi, ai colleghi della Commissione Esecutiva Carmine Sgarlata, Valentino Calarco e Serena Barreca ea tutti i consiglieri circoscrizionali. Sono certo che, pur nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali e delle sensibilità politiche, sapremo collaborare con responsabilità e spirito di servizio nell'interesse esclusivo dei cittadini.»