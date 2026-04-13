Candidato nelle fila di Noi Moderati, ha scelto di inaugurare la propria segreteria sul territorio di appartenenza ribadendo «l’importanza di una proposta politica seria, moderata e orientata al cambiamento»

Parte ufficialmente dal quartiere di San Gregorio la campagna elettorale di Domenico Cicciù, candidato al Consiglio Comunale di Reggio Calabria nella lista Noi Moderati. L’incontro, che si è svolto presso l’Odv Nautica San Gregorio, fuori quindi dal perimetro di luci del centro città, ha chiamato a raccolta residenti, amici e curiosi, a testimonianza dell’interesse e della voglia di cambiamento che attraversa il territorio tutto.

Una scelta, quella di partire da San Gregorio, fortemente voluta dal candidato per accendere i riflettori su un quartiere «spesso bistrattato dalle ultime amministrazioni e bisognoso di attenzione, programmazione e interventi concreti». Per questo Cicciù ha promesso «una campagna elettorale all’insegna dall’ascolto diretto dei cittadini» lungo tutto il territorio comunale, da Bocale a Catona, con l’obiettivo di costruire un programma condiviso e vicino alle reali esigenze della città.

In tal senso particolarmente significativa la scelta del candidato di raccogliere direttamente le indicazioni scritte dei cittadini presenti, con l’intento di trasformarle in proposte concrete da portare all’attenzione del futuro Consiglio Comunale. Non a caso tra le principali criticità emerse durante il confronto, grande attenzione è stata posta sulle incompiute dell’area mercatale di Mortara e sulle conseguenti problematiche di viabilità che interessano il quartiere San Gregorio e l’area industriale collegata. Altro tema centrale è stato quello della carenza di collegamenti tra la stazione ferroviaria Aeroporto e l’aerostazione, una situazione ritenuta incomprensibile e penalizzante per i turisti e per lo sviluppo del territorio.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti il coordinatore comunale di Noi Moderati Luciano Politi, Il neo coordinatore giovanile Lorenzo Martorano e l’avvocato Santo Martorano, politico di lungo corso e convinto sostenitore della candidatura di Cicciù, che hanno ribadito «l’importanza di una proposta politica seria, moderata e orientata al cambiamento». È stata inoltre più volte richiamata la giovane collega candidata Paola Dalmazio, assente per motivi lavorativi che la vedono attualmente fuori città, ma pienamente coinvolta e parte integrante di un percorso politico condiviso, fondato sull’entusiasmo e sulle competenze.

L’incontro si è concluso con un richiamo ai valori dell’articolo 1 della Costituzione e alla centralità del lavoro, dell’impegno e della partecipazione civica, elementi che saranno alla base dell’intera campagna elettorale.

«Un primo passo concreto verso una politica fatta di ascolto, presenza e responsabilità – ha detto il candidato Domenico Cicciù – da intraprendere con determinazione, mettendo al centro la città e i cittadini, con l’obiettivo di costruire insieme una nuova stagione di crescita e sviluppo per Reggio Calabria».