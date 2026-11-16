«Questa mattina ho partecipato al sit-in degli Assistenti Educativi e alla Comunicazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria per ascoltare direttamente le loro richieste, le preoccupazioni e le difficoltà che affrontano quotidianamente. Parliamo di professionisti che svolgono un ruolo fondamentale nelle nostre scuole, contribuendo concretamente a garantire il diritto allo studio, l'autonomia e l'inclusione degli alunni con disabilità». È quanto dichiara Giuseppe Ranuccio, Vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, intervenuto questa mattina alla manifestazione degli operatori del servizio di assistenza educativa e alla comunicazione.

Nel corso dell'incontro è emersa una situazione particolarmente complessa, che coinvolge tanto le condizioni lavorative degli operatori quanto la qualità e la continuità dell'assistenza garantita agli studenti. Due aspetti profondamente interconnessi, che secondo Ranuccio necessitano di risposte immediate e di una strategia di intervento strutturale. «Oggi ci troviamo davanti a due diritti che rischiano di essere compromessi», continua Ranuccio «il primo è quello dei lavoratori, che troppo spesso sono costretti a svolgere poche ore settimanali, con retribuzioni insufficienti e senza adeguate garanzie di continuità occupazionale. Quando la scuola chiude o il servizio viene sospeso, quelle giornate rischiano di tradursi in giornate senza retribuzione. Considerando il costo della vita e le spese necessarie per gli spostamenti, per molti diventa persino difficile sostenere economicamente la propria attività lavorativa».

Una precarietà che si riflette inevitabilmente anche sulla qualità del servizio. A pagarne le conseguenze, infatti, sono anche gli alunni con disabilità e le loro famiglie, che spesso non vedono riconosciuto un monte ore di assistenza adeguato alle effettive necessità individuali. «Non possiamo accettare che la precarietà di chi lavora per garantire l'inclusione finisca per compromettere il diritto degli studenti a ricevere un'assistenza adeguata. La tutela dei lavoratori e quella degli alunni non sono questioni separate: sono due facce della stessa battaglia di civiltà» chiarisce il Vicepresidente.

Da qui la necessità di un intervento che affronti alla radice le criticità del settore, a partire dal riconoscimento professionale degli Assistenti Educativi e alla Comunicazione e dalla garanzia di condizioni lavorative più stabili e dignitose. «Serve un intervento normativo che riconosca e tuteli pienamente queste figure professionali, garantendo loro stabilità, continuità lavorativa e dignità economica. Allo stesso tempo, è indispensabile che Governo, Regione Calabria e Città Metropolitana facciano ciascuno la propria parte, mettendo a disposizione maggiori risorse per il diritto allo studio e l'assistenza specialistica. Occorre assicurare più ore di servizio agli alunni e condizioni di lavoro adeguate a chi quotidianamente svolge questa attività».

Il Vicepresidente del Consiglio regionale assicura, infine, il proprio impegno istituzionale per mantenere alta l'attenzione sulla vicenda e portare le istanze degli operatori e delle famiglie nelle sedi opportune. «Continuerò a seguire questa vicenda e a dare voce alle richieste degli operatori e delle famiglie anche in Consiglio regionale. Il diritto allo studio e all'inclusione non può dipendere dalla precarietà di chi ogni giorno contribuisce a garantirlo. Investire su questi professionisti significa investire nella scuola, nei diritti e nella dignità delle persone. Su questo servono impegni concreti, non più rinvii».