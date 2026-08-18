«La piena balneabilità del mare di San Ferdinando rappresenta un risultato importante, frutto dell’azione sinergica messa in campo dalla Regione Calabria e dall’Amministrazione comunale». Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Calabria Domenico Giannetta.

«La Regione sta imprimendo un’accelerazione significativa alle politiche del mare e delle coste, con iniziative concrete sul fronte della qualità delle acque e della tutela del patrimonio costiero. Un impegno strategico, tanto più importante in una Calabria che registra una crescita del turismo tra le più significative d’Italia e che deve saper trasformare questa fase in un’opportunità concreta per i propri territori».

«In questo quadro, va riconosciuto il merito all’Amministrazione comunale di San Ferdinando che, con il sindaco Luca Gaetano, l’assessore Salvatore Costa e il presidente del Consiglio Antonio Di Tommaso, in collaborazione con il presidente della Pro Loco Fabio Costa, ha posto la balneabilità tra le proprie priorità, lavorando in sinergia con la Regione. I risultati sono oggi concreti e apprezzabili».

«Il nostro mare è una bellezza che molti ci invidiano. E San Ferdinando, con il suo splendido lungomare, la sua spiaggia e il suo mare, è un patrimonio ancora in gran parte da scoprire e valorizzare» conclude Giannetta.