«Sulla vicenda dei lavori in Via Tripepi i consiglieri comunali di Forza Italia non solo hanno perso una buona occasione per tacere, ma dimostrano di disconoscere totalmente la gestione delle attività della nostra città». Ad affermarlo in una nota è il consigliere comunale con delega alla Manutenzione, Franco Barreca.

«Ancora una volta – ha detto Barreca - assistiamo a dichiarazioni superficiali e prive di fondamento da parte dei consiglieri di Forza Italia. Se fossero stati realmente attenti e informati sui fatti, avrebbero saputo che, per quanto riguarda Via Tripepi, la competenza sulla strada ricade sotto la responsabilità della Sovrintendenza. È stata proprio quest’ultima a disporre il blocco dei lavori che l’Amministrazione aveva già avviato, con l’obiettivo di accelerare i tempi e sollecitare l’impresa esecutrice ad adempiere ai propri obblighi contrattuali.

Pertanto, non vi è nulla di “orrendo” nella gestione dell’intervento da parte dell’Amministrazione comunale: ciò che appare davvero grave è invece la disinformazione diffusa dal gruppo di Forza Italia, che attacca senza cognizione di causa un’Amministrazione che, su questa vicenda, non ha alcuna responsabilità diretta».

«Desidero infine sottolineare – ha concluso Barreca – che l’Amministrazione continua a mantenere costanti e doverosi rapporti istituzionali con la Sovrintendenza, lavorando con determinazione per accelerare al massimo i tempi e garantire quanto prima la ripresa e il completamento degli interventi, nel pieno rispetto delle procedure e delle normative vigenti. Si sta lavorando per riaprire al più presto la strada».