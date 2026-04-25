Si apre la competizione elettorale a Brancaleone, comune a cavallo tra le aree grecanica e locridea. A contendersi la carica di Sindaco, in vista del rinnovo del consiglio comunale, saranno Silvestro Garoffolo, primo cittadino uscente che tenta la riconferma dopo 5 anni di mandato, e Gino Mesiani, con una sindacatura già alle spalle ed una compagine rinnovata.

Le liste

Brancaleone Bene Comune

Silvestro Garoffolo candidato sindaco

Candidati consiglieri:

Alessi Niccolò

Schimizzi Giuseppe

Tosoni Rosa

Misitano Emilia

Marino Gustavo

Suraci Fortunato

Parpiglia Angela detta Lella

Branca Arianna

Vitale Melissa

Priolo Antonino

Moio Vincenzo

Agostino Nicodemo

Brancaleone Rinasce

Silvestro Garoffolo candidato sindaco

Candidati consiglieri: