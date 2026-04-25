Due liste civiche presentate ai nastri di partenza per la competizione elettorale nel comune grecanico simbolo delle tartarughe Caretta Caretta
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Si apre la competizione elettorale a Brancaleone, comune a cavallo tra le aree grecanica e locridea. A contendersi la carica di Sindaco, in vista del rinnovo del consiglio comunale, saranno Silvestro Garoffolo, primo cittadino uscente che tenta la riconferma dopo 5 anni di mandato, e Gino Mesiani, con una sindacatura già alle spalle ed una compagine rinnovata.
Le liste
Brancaleone Bene Comune
Silvestro Garoffolo candidato sindaco
Candidati consiglieri:
- Alessi Niccolò
- Schimizzi Giuseppe
- Tosoni Rosa
- Misitano Emilia
- Marino Gustavo
- Suraci Fortunato
- Parpiglia Angela detta Lella
- Branca Arianna
- Vitale Melissa
- Priolo Antonino
- Moio Vincenzo
- Agostino Nicodemo
Brancaleone Rinasce
Silvestro Garoffolo candidato sindaco
Candidati consiglieri:
- Praticò Antonino
- Politanò Caterina
- Parlato Antonino
- Morello Carmela
- Maisano Giovanni
- Malara Rita
- Romeo Antonio
- Tuscano Giacomo
- Maressa Alfredo
- Arcadi Rocco
- Misiano Filippo
- Siviglia Francesco