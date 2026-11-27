Per la prima volta la Calabria ottiene il titolo di Regione europea dello sport e nel 2028 rappresenterà l’Italia tra le regioni premiate da ACES Europe. È un risultato di grande prestigio per la nostra terra, che premia il lavoro dell’assessore Eulalia Micheli e del governo regionale guidato dal presidente Roberto Occhiuto.

Micheli ha raccolto la proposta dell’europarlamentare Giusi Princi e ha dato alla candidatura una direzione precisa. Ha messo al centro la possibilità di fare sport per i giovani, per chi vive nei piccoli comuni e per le persone con disabilità che hanno bisogno di impianti accessibili. «È un traguardo che appartiene a tutta la Calabria», ha dichiarato l’assessore. In quelle parole riconosco anche il lavoro quotidiano delle società sportive, dei tecnici e dei volontari che tengono vive tante realtà del nostro territorio.

La designazione premia una scelta del governo regionale guidato da Roberto Occhiuto, che ha rafforzato le risorse per gli eventi e le manifestazioni sportive e ha puntato sullo sport come strumento di salute, inclusione e crescita per la Calabria. Il presidente ha definito il titolo «un risultato di straordinario prestigio», ha riconosciuto il contributo dell’assessorato guidato da Micheli e ha ribadito l’impegno a rendere lo sport un diritto quotidiano, soprattutto nelle aree interne. È una priorità che condivido e che riguarda da vicino anche la Locride e i suoi piccoli comuni.

Per questo sostengo la strada indicata da Eulalia Micheli per il 2028. Più sport nelle scuole, impianti accessibili e più occasioni per allenarsi vicino casa sono obiettivi che incidono sulla vita delle famiglie. Il valore di questo titolo si misurerà nelle opportunità che resteranno ai calabresi anche dopo il 2028.