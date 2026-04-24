Il candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro ha comunicato, attraverso un video diffuso sui propri canali social, il cambio di location per l’apertura della sua campagna elettorale, originariamente prevista in Piazza Duomo.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Cannizzaro, il Comune di Reggio Calabria avrebbe inizialmente concesso l’autorizzazione per l’utilizzo della piazza, per poi comunicare successivamente che l’area risultava già assegnata ad un’altra manifestazione. Una circostanza che il candidato ha raccontato con toni critici nel suo intervento video: «Il Comune colpisce ancora. Dopo averci autorizzato l’utilizzo della piazza per aprire la nostra campagna elettorale, domenica alle 18.30, abbiamo scoperto solo ed esclusivamente per caso che la piazza era preventivamente autorizzata ad un’altra manifestazione».

Cannizzaro ha parlato apertamente di «inefficienza amministrativa», sottolineando quella che, a suo giudizio, sarebbe una gestione poco coordinata delle concessioni degli spazi pubblici. «Questo solo per evidenziare, ove ce ne fosse bisogno, l’inefficienza di questa amministrazione», ha aggiunto.

Nonostante le polemiche, il candidato ha precisato che sarà rispettata la precedenza già concessa all’altro soggetto autorizzato. L’iniziativa di apertura della campagna elettorale si terrà dunque in Piazza De Nava, nuova location scelta per l’evento.