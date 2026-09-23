Il sindaco chiama a raccolta la coalizione: «Reggio ha scelto una strada. E quella strada continua»

La campagna per le elezioni suppletive porta il centrodestra in piazza Duomo. Giovedì 24 settembre, alle 19:30, Fabio Roscioli e il sindaco Francesco Cannizzaro interverranno al comizio della coalizione. Sul manifesto dell’appuntamento compaiono i simboli di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Udc.

È Cannizzaro a chiamare a raccolta sostenitori e alleati. «È il momento di ritrovarci tutti insieme», scrive sui social, presentando il comizio come un’occasione per stringersi «attorno alla nostra squadra, al nostro progetto, alla nostra idea di presente e di futuro».

Il messaggio politico mette al centro la continuità tra il percorso dell’amministrazione comunale e la candidatura di Roscioli. «Reggio ha scelto una strada. E quella strada continua. Continua con Fabio Roscioli, continua con il centrodestra unito», afferma il sindaco. Parole con cui Cannizzaro prova a dare alla sfida per le suppletive un significato più ampio del sostegno al singolo candidato: la conferma, nelle urne, del progetto che la coalizione rivendica per la città.

Dopo gli incontri delle scorse settimane, il comizio sarà il momento per portare questo appello davanti alla piazza. Roscioli e Cannizzaro saliranno insieme sul palco; per il candidato sarà l’occasione di rivolgersi direttamente agli elettori, mentre il centrodestra mostrerà pubblicamente l’unità su cui sta costruendo la sua campagna.